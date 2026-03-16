Limak celebra la victoria electoral de Laporta

La presidenta de Limak Holding, Ebru Özdemir, celebró públicamente la victoria electoral de Joan Laporta al frente del FC Barcelona. La dirigente de la constructora turca publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto al presidente azulgrana y a Batuhan Özdemir acompañada de un breve mensaje: “congrats”.

La presencia de Özdemir se produjo en una jornada especialmente simbólica para el club. La presidenta de Limak asistió al triunfo del Barça ante el Sevilla FC en el estadio azulgrana, en un día marcado por el proceso electoral a la presidencia del club y también por una novedad relevante en la gestión del recinto.

El Ajuntament de Barcelona concedió recientemente la licencia que permitió al club habilitar el Gol Nord del Spotify Camp Nou. Gracias a esta autorización, el estadio alcanzó un aforo potencial de 62.652 espectadores, ampliando así la capacidad disponible mientras continúan las obras de remodelación.

Limak es la empresa adjudicataria de la reforma integral del estadio, una de las piezas centrales del proyecto Espai Barça. La constructora turca se impuso en el concurso para ejecutar las obras del recinto, que avanzan mientras el primer equipo masculino disputa sus encuentros como local en el propio estadio desde finales de noviembre.

El regreso al Camp Nou se produjo con normalidad operativa, aunque con un año de retraso respecto al calendario inicial y con aproximadamente la mitad del aforo disponible. A día de hoy, el proyecto aún tiene pendientes varias fases clave, entre ellas la finalización de la tercera gradería y la instalación de la cubierta.

En paralelo, el coste de la remodelación continúa siendo objeto de seguimiento. Según informó RAC1, el club ya habría superado los 960 millones de euros que se fijaron inicialmente como presupuesto para las obras con Limak. La citada información apunta que el coste final del nuevo Camp Nou podría situarse entre 200 y 300 millones de euros por encima de lo previsto. Para cubrir ese incremento, el club debería recurrir a parte de las contingencias previstas en el plan financiero y al préstamo global de 1.500 millones de euros concedido por Goldman Sachs para financiar el Espai Barça.