De Ligt: "Es un partido muy especial, admiro al Barça"

El central neerlandés ha hablado en la rueda de prensa previa al Barça - Bayern El club, el estilo, su duelo con Lewandowski y su amigo Frenkie de Jong, los temas claves

En la previa del partido entre FC Barcelona y Bayern, De Ligt ha hablado en rueda de prensa. Sabedor de la importancia del encuentro, más si el Inter no consigue ganar al Viktoria Plzen, y las ganas de 'revancha' del conjunto azulgrana, el futbolista, muy pretendido por los del Camp Nou, ha hablado sobre su visión del club, el estilo, Lewandowski y Frenkie de Jong.

Al ser preguntado por el Barça y su estilo, ha explicado que: "Obviamente todo el mundo tiene muy buena opinión del FC Barcelona, es uno de los mejores clubes del mundo junto con el Bayern. Es un equipo muy especial y para mí también lo es por Frenkie, un gran amigo. Será un partido especial. Es un equipo muy fuerte con una filosofía muy clara y sabe crear oportunidades. Va a ser un partido complicado porque es un club que admiro mucho.

La situación de Frenkie

Al ser preguntado por su amigo: "Nos conocemos desde hace mucho, hablamos mucho. El inicio de le temporada no fue fácil, pero creo que está haciendo un muy buen trabajo y estoy muy feliz por él. Me alegro de que esté jugando mucho. Es importantísimo para nosotros en la selección.

El duelo contra Lewandowski

Mañana se tendrá que enfrentar a Lewandowski, algo siempre complicado: "Cuando juegas contra un jugador como él siempre es especial y se siente respeto. Respetamos mucho a Lewy. Ya sabemos de lo que es capaz. Está haciendo una temporada buenísima. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para poderlo frenar".

Problemas defensivos en la ida

Fue cuestionado por los problemas defensivos que tuvieron en la ida, a lo que respondió: "Allí fueron mejores en la 1a parte. En la 2a, les sorprendimos nosotros. Vamos a hacerlo mejor mañana".

¿Favoritos?

Sin dejar de afirmar que el Barça siempre es complicado y que "tiene una filosofía de juego muy interesante y en la liga están jugando muy bien", también ha afirmado que "Creo que sí, queremos conseguir la victoria".

Resultado del Inter

No he pensado en esto. Se que si el Inter gana, el Barça no accede a la siguiente ronda. Los aficionados les motivarán mucho y tenemos que estar preparados para jugar bien mañana.