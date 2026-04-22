¿Cuántas Ligas ha ganado el Barcelona Femenino?

El FC Barcelona se ha proclamado este miércoles nuevo campeón de la Liga F. Ha sido un campeonato conquistado por aplastamiento, por mérito de un equipo prácticamente invencible que suma un nuevo título a su colección tras una temporada que apunta a ser histórica.

La victoria contra el RCD Espanyol, como sucediese con el equipo masculino la temporada pasada, le sirvió al club azulgrana para ser matemáticamente campeón del campeonato liguero. La distancia con el Real Madrid CF a estas alturas de la temporada, con todavía cuatro partidos de Liga por disputarse, es suficiente para que cualquiera de los escenarios más catastróficos quitase el título al equipo de Pere Romeu. El Barça ya es campeón.

El Spotify Camp Nou vibró con el Barça femenino y su reina Alexia Putellas / Enric Fontcuberta / EFE

A falta de lo que pueda suceder en la final de la Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid y del desempeño de las azulgranas en la Champions, donde deben hacer frente la eliminatoria de semifinales contra el Bayern de Múnich, las azulgranas apuntan a una nueva temporada histórica. El triplete está a solamente tres partidos y el equipo se encuentra preparado para afrontar los retos que se vienen sin la presión de ganar en Liga, donde ya son matemáticamente campeonas.

¿Cuántos títulos de Liga tiene el Barcelona Femenino?

La conquista de la Liga F 2025/26 por parte del FC Barcelona supone el 11º título liguero para el club en su historia, el séptimo de manera consecutiva. Las azulgranas logran el undécimo galardón como equipo que les permite ampliar su renta al frente del palmarés de títulos; el segundo equipo con más reconocimientos es el Athletic Club, con cinco trofeos.

Todos los títulos de Liga del Barça 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

La victoria del club refuerza la apuesta del Barça por el fútbol femenino, donde son los absolutos dominadores del panorama nacional e internacional en la actualidad. La inversión dedicada vuelve a dar sus frutos con la conquista de un nuevo título liguero, que podría no ser el último de la temporada en el caso de lograr la Copa de la Reina y la Champions League.