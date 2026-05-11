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FC BARCELONA

¿Cuántas títulos de Liga tiene el FC Barcelona? Así queda el palmarés histórico de campeones

Consulta cómo queda el ranking histórico de campeones de LaLiga tras la victoria del FC Barcelona

Hansi Flick y sus jugadores y staff técnico celebran la conquista del título de la Liga 2025/26 en el Spotify Camp Nou

Hansi Flick y sus jugadores y staff técnico celebran la conquista del título de la Liga 2025/26 en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El FC Barcelona se proclamó este domingo campeón de LaLiga EA Sports 2025/26. Después de una temporada prácticamente impoluta de los azulgranas en el campeonato doméstico, la ciudad se prepara para celebrar un nuevo título liguero para ampliar su récord histórico de trofeos en España.

Son 29 los títulos de LaLiga que el FC Barcelona ha levantado hasta la fecha, tres de los cuales logrados en las últimas cuatro temporadas. A los mandos de Hansi Flick, el equipo azulgrana ha levantado dos de las dos Ligas disputadas hasta la fecha, una racha inmejorable que ha consolidado al Barça como el gran dominador del campeonato doméstico estos últimos tiempos.

El 1x1 del Barça campeón de LaLiga ES Sports

El Barça, campeón de LaLiga ES Sports / Valentí Enrich

El Barça es, tras la conquista de su 29ª Liga, el segundo equipo con más entorchados en el campeonato en toda su historia. Se queda a solo siete del Real Madrid, que con 36 es el equipo que más títulos ha levantado en toda la historia. Se quedan algo más rezagados el Atlético de Madrid, con 11 trofeos, y el Athletic Club, con ocho. Valencia (6), Real Sociedad (2), Deportivo de La Coruña (1), Sevilla (1) y Betis (1935) son los equipos que completan el palmarés.

A pesar de todavía estar saboreando el éxito de esta temporada, el equipo de Hansi Flick no se detiene y pone el punto de mira en la 30ª Liga de su historia. Se podría conseguir la próxima temporada, a los mandos de un Hansi Flick que continuará en el proyecto azulgrana, como mínimo una temporada más.

Así queda el palmarés de Ligas tras el título del Barcelona

  1. Real Madrid36 Ligas: 1931-32, 1932-33, 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17, 2019-20, 2021-22, 2023-24.
  2. FC Barcelona29 Ligas: 1928-29, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2022-23, 2024-25, 2025-26.
  3. Atlético de Madrid11 Ligas: 1939-40, 1940-41, 1949-50, 1950-51, 1965-66, 1969-70, 1972-73, 1976-77, 1995-96, 2013-14, 2020-21.
  4. Athletic Club8 Ligas: 1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 1942-43, 1955-56, 1982-83, 1983-84.
  5. Valencia CF6 Ligas: 1941-42, 1943-44, 1946-47, 1970-71, 2001-02, 2003-04.
  6. Real Sociedad2 Ligas: 1980-81, 1981-82.
  7. Deportivo de La Coruña1 Liga: 1999-00.
  8. Sevilla FC1 Liga: 1945-46.
  9. Real Betis1 Liga: 1934-35.

¿Cuántos títulos de Liga tiene el FC Barcelona?

El FC Barcelona tiene 29 títulos de Liga y es el segundo equipo que más trofeos ha levantado en el campeonato doméstico. Los últimos títulos los ha levantado en las temporadas 2022-23, 2024-25 y 2025-26, las dos últimas a los mandos de Hansi Flick.

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