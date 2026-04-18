La Liga no es el único trofeo que le queda al Barça

Al Barça, tras caer eliminado en la Champions, se centra ahora de forma exclusiva en hacer buenos los nueve puntos de ventaja que ostenta al frente de la clasificación y ganar la Liga por segundo año consecutivo, confirmando de nuevo que es el mejor equipo de la Primera División. Sin embargo, no es el único objetivo porque también está en juego el Trofeo Zamora. De hecho, ningún club ha ganado más veces el premio al portero menos goleado de la Liga: suma 21 galardones, y Joan Garcia tiene ahora la oportunidad de lograr el número 22 para los blaugrana.

El de Sallent todavía no figura oficialmente en la clasificación porque le faltan partidos para cumplir el requisito mínimo, fijado en 28 encuentros disputados. De momento ha jugado 25, así que está a solo tres apariciones de entrar de pleno derecho en la carrera por el premio. Y cuando lo haga, lo hará con credenciales muy serias, convirtiéndose en el claro favorito si mantiene el tono mostrado hasta ahora.

Sus registros actuales lo colocan en una posición privilegiada. Joan Garcia ha encajado 19 goles en 25 partidos, un balance que le deja en una media de 0,76 tantos por encuentro, la mejor entre los guardametas de la competición. Es decir, aunque todavía no puede optar de forma oficial al trofeo, sus números ya son superiores a los de cualquiera de sus rivales.

Joan Garcia, portero del FC Barcelona / VALENTÍ ENRICH

Entre los porteros que sí han superado ya el umbral de los 28 partidos, el que presenta mejores cifras es Thibaut Courtois, con 24 goles encajados y un coeficiente de 0,86. Por detrás aparecen David Soria, con 32 goles recibidos, y Unai Simón, con 45. Ninguno, sin embargo, alcanza por ahora la media del portero blaugrana.

Tampoco entre los que todavía no han llegado al mínimo de encuentros hay demasiados candidatos capaces de discutirle el liderato estadístico. El único que se mueve en cifras relativamente próximas es Jan Oblak, que ha recibido 25 goles en 26 partidos, para un promedio de 0,96 (el esloveno es el portero con más Zamoras de la historia, un total de seis). Más allá de ese caso, el resto de porteros queda bastante más alejado, bien por cantidad de goles encajados o por falta de continuidad.

Por eso, si Joan Garcia mantiene su rendimiento en las próximas jornadas, no solo entrará en la pelea por el Zamora: lo hará con ventaja. Su temporada está siendo la de un portero que gana partido, capaz de sostener al equipo en los momentos más delicados y de marcar distancias con el resto de la Liga en una de las estadísticas más exigentes para un guardameta.

El Barça domina el Zamora con autoridad

En clave histórica, el posible logro tendría además un peso especial. El Barça es el club con más Zamoras de la historia del campeonato español, con esos 21 trofeos que lo sitúan por delante de cualquier otro. Si Joan Garcia acaba imponiéndose, añadirá el 22º a la colección. Dentro de ese palmarés sobresalen dos nombres por encima del resto: Antoni Ramallets y Víctor Valdés, ambos con cinco Trofeos Zamora. Son los dos porteros del Barça más laureados en la historia de este reconocimiento. Ramallets lo conquistó en las temporadas 1951-52, 1955-56, 1956-57, 1958-59 y 1959-60, mientras que Valdés lo ganó en 2004-05, 2008-09, 2009-10, 2010-11 y 2011-12.

Antoni Ramallets, leyenda del FC Barcelona / Archivo SPORT

A esa lista de grandes nombres se suman también Marc-André ter Stegen, vencedor en la 2022-23, que sorprendentemente solo tiene un Zamora, y Claudio Bravo, que lo logró en la 2014-15. Antes, otros guardametas históricos del club como Ruud Hesp, Busquets, Urruti, Sadurní o Pesudo también contribuyeron a construir la relación del Barça con un trofeo que, año tras año, ha acabado muchas veces en el Camp Nou. Ahora, el siguiente en llamar a la puerta de esa historia es Joan Garcia. Todavía le faltan tres partidos para entrar oficialmente en la clasificación, pero, si todo va bien, tras el Osasuna-Barça del 2 de mayo, ya estaría en disposición de encabezar la tabla.