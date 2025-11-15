La 'liga paralela' de los jugadores del Barça: "Los amigos no tienen ni p*** idea"

En la Ciutat Esportiva Joan Gamper no solo entrenan los equipos del FC Barcelona. Entre semana, cuando la actividad del primer equipo afloja y los campos quedan libres, entra en escena una pequeña liga informal disputada por los amigos de algunos jugadores del Barça. Un torneo amistoso que, según explicó el periodista de El País Juan I. Irigoyen en la Cadena SER, se ha convertido en una especie de tradición dentro de las instalaciones culés.

Los protagonistas no son Lamine Yamal, Alejandro Balde, Raphinha o Dani Olmo. Los que juegan son sus amigos, que forman equipos propios y se enfrentan entre ellos en un formato de liguilla privada. Los futbolistas del Barça, lejos de participar, adoptan un rol que no pone en riesgo su integridad física: actúan como “entrenadores”, ofreciendo indicaciones desde la banda, corrigiendo movimientos, dando consejos tácticos y, en general, ejerciendo de técnicos improvisados para sus colegas.

Según la información de Irigoyen, estos partidos se disputan habitualmente en el campo 2 de la Ciutat Esportiva, un espacio reservado al primer equipo. Los amigos de los futbolistas acceden de forma controlada y, pese a no ser futbolistas, se lo toman en serio, más allá de que la calidad no acompañe: “No tienen ni p*** idea”, contó el periodista entre risas.

Aun así, quienes les dirigen les ayudan a competir mejor: Lamine, Balde y Raphinha se toman su papel muy en serio, dando instrucciones como si fueran el propio Hansi Flick. No obstante, parece ser que los que mejor "la tocan" son los amigos de Dani Olmo.

Según Irigoyen, "Lamine Yamal da buenos consejos, no sé si tiene perfil de entrenador pero lo que él te dice que tienes que hacer, te funciona", comenta sobre las habilidades del de Rocafonda con la pizarra táctica para los suyos.

La liguilla tiene, además, invitados puntuales. El periodista de El País explicó que ocasionalmente aparece algún personaje conocido, como el cantante Morad, que en una ocasión se sumó al equipo de sus propios amigos para enfrentarse al grupo de Lamine.

Aunque no hay un calendario fijo —los partidos se organizan en función de la disponibilidad de los futbolistas—, esta 'liga paralela' se ha convertido en un pequeño fenómeno interno, un espacio donde los jugadores del Barça desconectan de la presión competitiva con los suyos mientras se miden con sus compañeros de vestuario, aunque esta vez desde la banda.