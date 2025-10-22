La Liga llevará a los tribunales a la AFE

"Tarde", según ha comentado David Aganzo, pero este miércoles se ha producido el encuentro entre la AFE y la Liga, representada por su presidente Javier Tebas. Tras los múltiples encontronazos de los últimos tiempos y el parón de 15 segundos que realizaron los futbolistas antes de los partidos de la pasada jornada para protestar por el Villarreasl-Barça en Miami, estaba por ver por dónde iban los derroteros de la conversación.

Durante el fin de semana, LaLiga ya había avisado a los jugadores que iba a “cuantificar los daños de la protesta”. Y el propio Aganzo ha explicado ante los medios nada más terminar la reunión su versión de los hechos. “Tebas Ha dicho que hemos hecho una huelga y nosotros solo un gesto. Me ha dejado bastante claro que se decidirá en los tribunales”, ha asegurado el presidente de AFE.

LA POSTURA DE LA LIGA

Respecto a Tebas y a la postura de la Liga, Aganzo ha explicado que ha sido “muy ilustrativa. Con un respeto institucional. Nos han dado información de la marca LaLiga y hemos hablado de derecho laboral. Les hemos dicho que está reunión se debería haber realizado antes. Ha dicho que hemos hecho una huelga y nosotros solo un gesto. Según él, dice que se resolverá la protesta en los tribunales. No he querido discutir mucho más”.

Javier Tebas, presidente de LaLiga. / Agencias

¿Cómo ha visto a Tebas?: “Más delgado. Le he visto tranquilo. No sorprendido, pero ha reconocido que se podría haber hecho de otra manera. Se tiene que estar en conversación con todos y máxima transparencia. Ya sabéis cómo es Javier (Tebas) y lucha por su marca LaLiga. Nosotros no estamos en contra, cuanto mejor les vaya, mejor les irá a los jugadores”.

Sobre el futuro, el presidente de la AFE añadió que “habrá próximas reuniones y nos mandará información para hablarla con nuestros compañeros. Venimos a que se cumplan las normas. Tiene que haber una relación institucional, cada uno tiene su línea”.