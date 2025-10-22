FC BARCELONA
La Liga llevará a los tribunales a la AFE
Tebas ha sido claro en la reunión que ha mantenido con David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles
"Tarde", según ha comentado David Aganzo, pero este miércoles se ha producido el encuentro entre la AFE y la Liga, representada por su presidente Javier Tebas. Tras los múltiples encontronazos de los últimos tiempos y el parón de 15 segundos que realizaron los futbolistas antes de los partidos de la pasada jornada para protestar por el Villarreasl-Barça en Miami, estaba por ver por dónde iban los derroteros de la conversación.
Durante el fin de semana, LaLiga ya había avisado a los jugadores que iba a “cuantificar los daños de la protesta”. Y el propio Aganzo ha explicado ante los medios nada más terminar la reunión su versión de los hechos. “Tebas Ha dicho que hemos hecho una huelga y nosotros solo un gesto. Me ha dejado bastante claro que se decidirá en los tribunales”, ha asegurado el presidente de AFE.
LA POSTURA DE LA LIGA
Respecto a Tebas y a la postura de la Liga, Aganzo ha explicado que ha sido “muy ilustrativa. Con un respeto institucional. Nos han dado información de la marca LaLiga y hemos hablado de derecho laboral. Les hemos dicho que está reunión se debería haber realizado antes. Ha dicho que hemos hecho una huelga y nosotros solo un gesto. Según él, dice que se resolverá la protesta en los tribunales. No he querido discutir mucho más”.
¿Cómo ha visto a Tebas?: “Más delgado. Le he visto tranquilo. No sorprendido, pero ha reconocido que se podría haber hecho de otra manera. Se tiene que estar en conversación con todos y máxima transparencia. Ya sabéis cómo es Javier (Tebas) y lucha por su marca LaLiga. Nosotros no estamos en contra, cuanto mejor les vaya, mejor les irá a los jugadores”.
Sobre el futuro, el presidente de la AFE añadió que “habrá próximas reuniones y nos mandará información para hablarla con nuestros compañeros. Venimos a que se cumplan las normas. Tiene que haber una relación institucional, cada uno tiene su línea”.
