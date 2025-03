La Liga ya es cosa de dos: ¿qué les queda a Barça y Madrid antes del clásico?

El Real Madrid derrotó el pasado sábado al Leganés (2-1) con polémica y un pobrísimo juego. Al día siguiente, el domingo, el FC Barcelona no notó la presión y goleó al Girona (4-1) en el derbi catalán con una nueva demostración de autoridad. Dos maneras distintas de ganar, pero al fin y al cabo, tres puntos para ambos equipos. Quien no los sumó fue el Atlético de Madrid en su visita al RCDE Stadium (1-1). Los del 'Cholo' Simeone quedan a 9 puntos de los azulgranas y con el goal-average particular perdido y a 6 de los blancos. Con 27 puntos por disputar (9 jornadas) y siendo muy complicado que tanto Barça como Madrid pinchen, los colchoneros ya se han empezado a despedir de sus opciones por el título liguero.

Sumar solo 1 punto de los últimos 9 ha penalizado en exceso a un conjunto rojiblanco que hace solo unas semanas estaba totalmente enganchado y con las posibilidades intactas. Le hizo muchísimo daño perder el duelo directo contra el FC Barcelona de hace un par de jornadas, y más teniendo en cuenta que, a falta de 20 minutos para el final, vencían por 2-0. Pero el Barça de Hansi Flick es mucho Barça y le dio un vuelco al partido en una espectacular recta final (2-4).

Podía haber sido una Liga histórica con tres equipos peleando hasta el final, algo que no sucede desde que precisamente el Atlético conquistó el campeonato en el Camp Nou en 2014 y con un error gravísimo de Mateu Lahoz, reconocido por el propio colegiado. Pero no, con el Atleti descabalgado, vuelve a ser, como casi siempre, una Liga de dos. Un cara a cara entre Barça y Real Madrid.

Precedentes para el optimismo

El conjunto azulgrana comanda la clasificación con 3 puntos de ventaja sobre su máximo rival (66 por 63), tiene virtualmente ganado el goal-average tras el 0-4 de la primera vuelta en el Bernabéu y debe recibir a los de Carlo Ancelotti en Montjuïc a falta de cuatro jornadas para el final en un clásico que apunta a ser decisivo. Ambos equipos deberán disputar antes 5 encuentros ligueros en los que el Barça tratará de mantener, y si puede ser, ampliar las diferencias para llegar líder a la cita del fin de semana del 10-11 de mayo (la fecha todavía se ha de concretar), mientras que el Real Madrid buscará recortar la desventaja.

Pique Flick Ancelotti / x

Exceptuando la temporada 2019/2020, que fue excepcional por la pandemia, en los últimos 10 años, el equipo que ha llegado líder a la Jornada 29 se ha proclamado campeón. Un dato para el optimismo de todos los culés, si bien es cierto que, de nuevo dejando de lado la campaña que se vio alterada por el coronavirus, es la diferencia más corta entre un primer y un segundo clasificado de la última década a estas alturas. Sin ir más lejos, la temporada pasada el Real Madrid le sacaba 8 puntos al Barça (72 a 64) a la conclusión de la Jornada 29 y hace dos, la 2022/2023, eran los azulgranas los que aventajaban en 11 puntos (73 a 62) a los blancos.

Calendario parejo

Echando una ojeada a los cinco partidos que les restan antes de medirse en un clásico crucial, tanto Barça como Real Madrid deben afrontar tres partidos como local y dos de visitante. El calendario se antoja parejo, quizás algo más factible para los azulgranas, que reciben en Montjuïc a tres equipos que ambicionan puestos europeos (Betis, Celta y Mallorca), y visitan a un Leganés inmerso en la lucha por evitar el descenso, y en la jornada inmediatamente anterior al clásico, a un Valladolid que podría estar ya descendido.

El Real Madrid, por su parte, reciben a un Valencia en un buen momento de forma y siempre incómodo, a un Athletic Club en puestos de Champions League y antes del clásico, a un Celta con ganas de resarcirse de la eliminación copera en el Bernabéu tras un pésimo arbitraje. Visitan a un Alavés muy comprometido y a un Getafe que siempre es un duro hueso de roer.

Lo que le queda al Barça antes del clásico:

J.30 Barça-Betis (5/4 21.00h.); J.31 Leganés-Barça (12/4 21.00h.); J.32 Barça-Celta (19/4 16.15h.); J.33 Barça-Mallorca; J.34 Valladolid-Barça.

Lo que le queda al Real Madrid antes del clásico:

J.30 Real Madrid-Valencia (5/4 16.15h.); J.31 Alavés-Barça (13/4 16.15h.); J.32 Real Madrid-Athletic Club (20/4 21.00h.); J.33 Getafe-Real Madrid; J.34 Real Madrid-Celta.