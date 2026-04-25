A la Liga del Barça ya solo le falta el lazo

El Barça atendió ayer a un nuevo naufragio, una zozobra tan profunda que la vela blanca del barco madridista está ya criando malvas en el fondo del Guadalquivir. El Barça se frota las manos con la cautela de los campeones, que no dan nada por ganado hasta que no lo han ganado. Así debe ser porque el conjunto que dirige con maestría alemana y alma catalana Hansi Flick aún no puede cantar el alirón, pero lo que ocurrió ayer en La Cartuja desnudó otra vez al conjunto que dirige con incompetencia Álvaro Arbeloa, más pendiente de quedar bien con el madridismo pronunciando frases que parecen surgidas del interior de una galleta china que de entender dónde está. Por mucho que grite al viento día tras día su amor hacia el escudo para quedar bien, no será mejor entrenador. Y, sobre todo, nunca sabrá si llueve, nieva o no se ve nada porque hay niebla. Blanca, por supuesto.

Sí, es cierto que ayer por la noche el Real Madrid durmió a ocho puntos de diferencia del Barça porque el empate les dio un punto, tanto como que a los madridistas les queda una jornada menos y cualquier tropiezo blaugrana habrá sido desaprovechado con antelación por el primer equipo de fútbol masculino del club que preside Florentino Pérez, el del ‘match ball’ tenístico como árbitro de pista, con sus palmeros detrás suyo, todos sedientos de cuándo arrancará la guerra de sucesión, si es que no queda todo atado y bien atado, que es lo que suele pasar en ciertos lares. Pero esa es otra historia. O no.

Arbeloa, tras volver a dejarse media Liga en Sevilla / Agencias

El Barça aún no es duelo de una Liga que, más allá de la constancia madridista en allanar el camino, habrá ganado el equipo blaugrana sobre el césped. Nadie les ha regalado nada (que le pregunten a Del Cerro Grande, cuya precisión a la hora de trazar líneas solo es comparable a la tecnología que usó Donald Trump para enviar su cohete de visita a la luna; el de Alcalá de Henares es un fenómeno poco valorado).

La primera de las cuatro salidas, dos por equipos, consecutivas que vivirán los aún aspirantes al título fue un nuevo suplicio para Arbeloa, que no logró salvar la primera pelota de partido. Sumar de uno en uno es perder a estas alturas cuando arrancas la jornada a nueve puntos. Del juego, de la imagen, de lo que quedará cuando esto acabe en el club de Florentino es mejor no prestar demasiado atención. En el Bernabéu, de hecho, no lo hacen. Ahí no hay discusión posible; el Barça ha ofrecido, de largo, un espectáculo futbolístico que está a años luz del deambular madridista por el campeonato de Primera División. Por eso es líder y por eso ganará la Liga.

Las matemáticas, único salvavidas

El Real Madrid, con un partido más, se ha colocado a ocho puntos del Barça, y eso es lo único que debe importarle al líder, al que, además, se le da fatal jugar en Getafe: en sus últimas cinco visitas ha obtenido un mísero rédito de una derrota y cuatro empates. Y, lo que es peor, solo ha sido capaz de marcar un gol, el de Koundé la pasada temporada. La jornada, pues, parecía propicia para que el segundo de la Liga recortara distancias, y aunque ello llegara a ocurrir, no sería suficiente para salir airosos del fin de semana.

Hansi Flick respondió a Bordalás en la rueda de prensa / Dani BARBEITO / SPORT

Son matemáticas: al Barça le quedan por disputar dieciocho puntos, tres más que al Real Madrid, que pasó la noche a los ya citados ocho a la espera de que sus vecinos les echen una mano con un resultado que permita a Arbeloa seguir alimentando el relato madridista. Si gana el Barça, ya serán once puntos de distancia, una barbaridad a falta de quince, el imposible, el recurrir a la calculadora como último halo de vida antes del Espanyol-Real Madrid y el Osasuna-Barça previos a la visita de Vinicius y compañía al Spotify Camp Nou. Esto es como si al supuesto asesino lo pillaran con el revólver humeante y el cadáver ensangrentado tendido en el suelo. Prácticamente no sería necesario el juicio, visto para sentencia antes de arrancar. La Liga es blaugrana, ya basta de mirar hacia otro lado y seguir sufriendo.

¿Liga de los cien puntos?

Los de Hansi Flick suman 82 puntos, una cifra escandalosa, tanto que, si son capaces, algo muy complicado, de ganar las seis jornadas que quedan de Liga, alcanzarían los cien puntos, algo que en el Barça solo ha ocurrido en una ocasión, la temporada 2012-13, en la que Tito Vilanova y Jordi Roura llevaron a los blaugrana a batir el récord histórico de la entidad. Ese, en todo caso, sería un objetivo secundario porque la prioridad absoluta es conquistar el trofeo por segundo año consecutivo, demostrando que en los títulos en los que compiten uno contra el otro, Barça y Madrid, el jefe, el amo, el máquina, el que parte la lana y manda responde al nombre de Futbol Club Barcelona.