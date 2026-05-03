La Liga del Barça espera al Clásico

El Barça será campeón y conquistará su Liga número 29, de eso no hay dudas a estas alturas, cuando faltan cuatro jornadas para acabar el campeonato y el conjunto blaugrana se ha mostrado el más regular a lo largo del campeonato. La primera oportunidad para cantar el alirón llegaba en el Espanyol-Real Madrid, un día después de que los de Hansi Flick hicieran los deberes como vienen haciendo toda la temporada y superar a Osasuna en El Sadar, encadenando su décima victoria. No hay Liga, única y exclusivamente, porque los números aún no lo permiten.

Adiós al pasillo

El drama del Espanyol parece no tener fin y tampoco fue capaz ni siquiera de sumar un punto ante un rival que llegaba habiendo claudicado desde hace semanas ante un Barça que huele a campeón desde hace muchas jornadas. De hecho, desde la número catorce, solo cedió la primera posición un fin de semana, aunque lo recuperó al siguiente. El título que acabará conquistando el conjunto blaugrana es incontestable, no admite discusión alguna. Es solo cuestión de tiempo y la siguiente oportunidad la tendrá el Barça el próximo sábado 10 de mayo, cuando el Real Madrid visite el Spotify Camp Nou con los mismos once puntos de desventaja que tenía antes de arrancar la jornada y que, el sábado por la noche, eran catorce tras el triunfo culé en Pamplona. Los de Arbeloa han mostrado resistencia en la primera pelota de partido que debían salvar y habrá que ver cómo responden a la siguiente, en el feudo de su eterno rival, al que ahora le toca mover ficha.

BARCELONA, 03/05/2025.- El delantero del Real Madrid Vinicius Junior (i) pelea un balón con Leandro Cabrera (c), del Espanyol, durante el partido de LaLiga de fútbol que RCD Espanyol y Real Madrid disputan este domingo en el RCDE Stadium, en Barcelona. EFE/Siu Wu / Siu Wu / EFE

El conjunto blanco, de esta manera, ha evitado que durante toda la semana previa al enfrentamiento entre primero y segundo de la Liga se hable en todos los foros del posible pasillo al que debería haberse expuesto el vestuario blanco. Se trata, en el fondo, de un debate estéril porque la deportividad hace muchos años que pasó a la historia y lo más probable es que, de ninguna manera, el Real Madrid hubiera aplaudido la salida del campeón al terreno de juego del Camp Nou. Se trata de una imagen que, de haber tropezazo en el RCDE Stadium, tenía muy pocas posibilidades de haberse producido. Las discusiones alrededor del pasillo habrían ocupado toda la semana, pero siempre alejadas de la realidad. En cualquier caso, el debate ahora se centra en el hecho de que el Real Madrid seguirá apurando sus opciones de milagro.

La fiesta espera

La afición del Barça llenará hasta la bandera el próximo sábado las gradas del estadio culé, conscientes todos sus seguidores de que la oportunidad es única y, además, inédita. Nunca a lo largo de la historia de rivalidad que han protagonizado ambos conjuntos, los blaugrana han ganado una Liga en un Clásico, por lo que, de hacerlo, no solo supondría confirmar que el proyecto ganador de Hansi Flick sigue en plena forma, sino que la fotografía de la conquista de esta Liga pasaría a formar parte de las más icónicas registradas en sus más de 125 años de historia.

Espanyol's Edu Exposito (L) vies for the ball against Real Madrid's Thiago Pitarch, during the Spanish LaLiga soccer match between Espanyol and Real Maddrid at RCDE Stadium, in Barcelona, Catalonia, Spain, 3 May 2026. EFE/Siu Wu / Siu Wu / EFE

No se trata de hacer daño a nivel de resultado, en lo que se refiere al marcador, aunque obviamente, si el Barça tiene la oportunidad de ello, no la desaprovechará. Sin embargo, el hecho de que empatar y sumar un punto sea suficiente para ser campeón, obliga a no salir a tumba abierta ante el Real Madrid. De hecho, quien más necesita, y de forma imperiosa, la victoria es el conjunto blanco. Básicamente porque no le sirve para alargar la agonía nada más que no sea sumar tres puntos con los que recortaría la distancia respecto al líder a ocho puntos. Ese escenario obligaría, si no quiere depender de los resultados del segundo clasificado, a sumar una victoria o, por lo menos, dos empates en las tres últimas jornadas del campeonato. En cualquier caso, la Liga seguiría dependiendo totalmente del Barça, aunque debería esperar, en el mejor de los casos, una semana más para poder disfrutar del éxito. Es, en el fondo, solo cuestión de tiempo, aunque los marcadores registrados por ambos equipos serán los que decidan cuándo se acaba produciendo el deseado alirón.