¿Por qué LaLiga no autorizaría la venta de Vitor Roque?

SPORT había avanzado que este lunes era el día D de la operación Vitor Roque... y asi ha sido. Al final, sin embargo, ha habido un desenlace imprevisto y se ha caído la transacción. Y, con ello, se ha esfumado la posibilidad de que el Barça recuperara toda la inversión realizada por Tigrinho, que fue de 30 millones de euros, porque nunca se ha tenido que pagar ninguno de los 31 millones en variables pactados con el Athlétiico Paranaense.

El Palmeiras había alcanzado un acuerdo con el Barça: compraría al delantero centro por 25 millones de euros, correspondientes al 80% de sus derechos económicos. Y haría efectivo el pago antes del 30 de junio, como deseaba el club blaugrana para que fuera contabilizado en el ejercicio actual.

La operación se haría ahora, porque la ventana de contrataciones en Brasil se mantiene abierta hasta este próximo viernes, día 28 de febrero.

El Palmeiras lo tenía casi hecho con el Betis, que tiene el futbolista cedido hasta el 30 de junio con posibilidad de ampliar un año más el préstamo. Se estaban negociando los últimos flecos. Y, además, había una entente salarial entre Tigrinho y el Verdao. Todo estaba bien encaminado, pero faltaba estructurar la operación dentro de la norma existente.

Fue entonces cuando el Barça hizo una consulta a la Liga sobre si era posible realizar ahora la transacción de Vitor Roque al Palmeiras.

Fue entonces, cuando según han informado fuentes de la patronal a SPORT, la propia Liga remitió al club blaugrana el artículo 159.2 del reglamento general de la Real Federación Española de Fútbol, que hace referencia en qué situaciones las cesiones pueden resolverse antes del término de la duración pactada entre los clubes.

La interpretación hecha por el propio organismo presidido por Javier Tebas era que el traspaso no se podía realizar esta semana, fundamentalmente, porque el periodo de fichajes en España no está abierto y, por tanto, no se cumplían los requisitos para que la cesión de Vitor Roque al Betis se rompiera ahora.

El apartado b de este artículo 159.2 indica sobre cómo deshacer el contrato de cesión que: "el club cedente que interese el retorno del/de la futbolista lo lleve a cabo dentro de los períodos de inscripción previstos en función de la categoría en que milite".

La Liga, técnicamente, no bloqueó la venta de Vitor Roque al Palmeiras, sino que fue el Barça quien no vio viable desde el punto jurídico que la operación se hiciera en este momento.

La venta de Tigrinho al Verdao rompía los moldes existentes. Era un movimiento nada ordinario, teniendo en cuenta sus peculiaridades. En primer lugar, que se realizaría con la ventana abierta en Brasil y no en España.Y, en segundo término, porque el protagonista de la transacción iba a ser un futbolista (del Barça), que está cedido a otro club (Betis).