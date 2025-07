La Liga actualiza el estadio del Barça

Ya queda menos para ver en acción al nuevo Spotify Camp Nou. La joya arquitectónica que está construyendo el FC Barcelona desde hace meses y meses y que, tras demorarse más de lo previsto, a priori verá la luz durante el próximo Trofeo Joan Gamper. Será una prueba piloto, reducida en principio a 25.000-35.000 espectadores. Veremos si no acaba siendo alguno menos, dependerá también del OK de los Bomberos, de los Mossos, ayuntamiento, etc.

Tras negociar con la Liga, el FC Barcelona ha logrado una prórroga para estrenarse oficialmente en casa en el campeonato en la Jornada 4, ya para mediadios de septiembre. Las tres primeras fechas las disputará el equipo de Flick a domicilio (ante Mallorca, Levante y Rayo Vallecano) para dar más margen y acabar de ajustar y pulir detalles para una reapertura del coliseo azulgrana que debería acoger alrededor de 60.000 espectadores.

LA LIGA LO ACTUALIZA

En cualquier caso, nadie pone en duda que el Spotify Camp Nou verá la luz de cara al inicio del próximo curso. Incluso en la Liga lo 'computan' ya como algo oficial a tenor del cambio que se ha producido en el apartado de su página web dedicado a la entidad catalana.

Hasta hace nada era Montjuïc el estadio oficial que aparecía adjunto al FC Barcelona, pero el organismo del fútbol español ahora incluye el Spotify Camp Nou con el dibujo correspondiente del estadio (el antiguo, eso sí).