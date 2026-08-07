Lidia Sánchez, exprofesora de Lamine Yamal en el colegio: "Cuando cogía el balón era distinto. Te ponías a verlo y te quedabas sorprendida"

A sus 19 años, Lamine Yamal ha conquistado títulos con el FC Barcelona, ha batido récords y se ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol español. Sin embargo, quienes lo conocieron durante su infancia aseguran que su futuro ya parecía escrito mucho antes de que debutara en la élite.

El jugador creció en Rocafonda, y en 2014, cuando tenía 7 años, se incorporó a La Masia. Fue entonces cuando empezó a compaginar los entrenamientos con los estudios en el colegio Lleó XIII de Barcelona, un centro acostumbrado a trabajar con jóvenes deportistas de alto rendimiento.

En una entrevista concedida a 'ABC', Lidia Sánchez, su profesora de Ciencias Sociales, explicó que todavía recuerda al pequeño Lamine recorriendo el patio con el balón pegado a los pies: "¿Sabes las veces que le tuve que requisar el balón a Lamine en el colegio? ¿Cuarenta mil? Siempre, siempre estaba con la bola, como le dice él. Nunca se separaba del balón".

Lamine Yamal de pequeño después de un partido / Archivo

La docente, que era una gran aficionada al fútbol, aprovechaba el comienzo de la semana para comentar con sus alumnos cómo les había ido el fin de semana y analizar algunas de las jugadas más destacadas.

Fue entonces cuando empezó a descubrir otra faceta del joven futbolista y animaba a sus alumnos a dibujar sobre el papel las jugadas que habían preparado en el terreno de juego: "En mis clases, los lunes hablábamos de tácticas y estrategias de fútbol y él siempre participaba".

Con el paso del tiempo, Lidia se dio cuenta de que Lamine era un jugador especial, aunque hubo un momento concreto que terminó de convencerla: "Cuando cogía el balón sí era distinto. Lo noté desde el principio. Te ponías a verlo y te quedabas sorprendida. A los pocos días de conocerlo vi cómo le tiraron un balón y se movió para controlarlo. Se le quedó pegado al pie".

Lamine Yamal, de pequeño reaccionando / SPORT.es

La profesora sigue viendo al mismo niño que recorría el patio del colegio con un balón bajo el brazo: "Siempre fue un niño muy bueno, un niño normal. Cada vez que me acuerdo de Lamine me lo imagino con el balón, como en el patio del colegio".

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Muchos años después, el colegio sigue recordando con cariño el paso de Lamine Yamal por sus aulas: "En el grupo de WhatsApp del colegio nos hemos vuelto todos locos. No nos lo creemos y estamos muy orgullosos de él", aseguró Lidia Sánchez.