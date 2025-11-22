El líder tritura al Athletic en una orgásmica vuelta a casa

Noche redonda en la vuelta a casa. Las líneas que todos queríamos escribir para el estreno del nuevo Spotify Camp Nou, pero nos guardábamos con la boca pequeña. El Athletic quería pescar entre la euforia, pero lo que finalmente pescó fue un carro de goles sin paliativos (4-0).

Dos horas y media antes del pitido inicial, todos los accesos al Spotify Camp Nou estaban saturados. Un indicativo de la ilusión y las ganas que sobrevolaban el ambiente. Los bares recobraban vida, la churrería de Arístides Mayol sacaba humo con nueve trabajadores sirviendo chuchos y porras como si no hubiera mañana.

Sabor a jornada especial. Aroma a 909 días sin estar en el calor del hogar. A las 14:15, estampida para ingresar al nuevo coliseo azulgrana. Ocupar la localidad y ver la obra por dentro. Pese a estar a medio hacer, la estructura, el césped, el esqueleto. Había unas ganas terribles. Y pese al desorbitado precio de las entradas para los socios, por cierto.

FIESTA EN EL CÉSPED MIENTRAS FLICK Y EL EQUIPO SE 'EVADÍAN'

'Figa flawas', el orfeó català entonando el himno. Dos de los socios más antiguos realizando el saque de honor. Fuegos artificiales. Mientras, Flick, ajeno a todo y focalizado en que sus jugadores no se dejaran llevar por el clima festivo que rodeaba el envite.

La alineación del Barça frente al Athletic Club / Dani Barbeito

Hablando del de Heidelberg, por cierto, sorpresón el que nos brindaba en el once. Gerard Martín de central zurdo y Eric en el doble pivote. Casadó, en el banquillo.

Con el ímpetu de la grada, el Barça salía en tromba y Lewy tenía una primera clarísima. Pero se dormía. No tardaría mucho en ponerle remedio. En el 4’ cazaba un rebote el polaco en el área y batía a Unai Simón por el palo corto. El guardameta internacional con España podría haber hecho algo más, pero la grada ya se estaba relamiendo con el primer gol de la vuelta a casa. Cuatro tantos en los últimos dos partidos del ‘9’. 37 ‘palos’.

EL ATHLETIC, GROGUI

El Barça se gustaba y olía la sangre. Autopista tremenda por el flanco izquierdo de ataque azulgrana con un Balde mostrando su mejor versión (con Ferran yendo hacia adentro, el carril era todo para él). Y poco que le buscaron sus compañeros. Unai sí reaccionaba bien a una clarísima de Fermín y Olmo no estaba afortunado en el rechace. Por cierto, doble pivote inédito con Eric formó el egarense.

BARCELONA , 22/11/2025.- El delantero del Barcelona Dani Olmo durante el partido de LaLiga entre el Barcelona y el Athletic Club, este sábado en el Camp Nou. EFE/ Siu Wu / Siu Wu / EFE

Pero el Barça fue perdiendo claridad a medida que se acercaba el descanso. Y el Athletic mejoró. No era difícil. Dos buenas oportunidades de Unai Gómez (el ‘9’ de circunstancias de Valverde). Y en el 40’ Nico conectaba de primeras un pase de Yuri y mandaba el esférico al lateral de la red.

DE PEDIR EL DESCANSO A LA DELICIOSA TRIVELA DE LAMINE

Pedía el descanso a gritos el Barça. Pero la magia del Spotify Camp Nou aparecía en el 45+1’. Pérdida de Yuri, trivela magnífica de Lamine que dejaba solo a Ferran y este ejecutaba a un Unai de nuevo desafortunado. 2-0 y el Txingurri escupiendo fuego en el área técnica.

CINCO MINUTOS LOCOS DE SEGUNDA PARTE

La segunda mitad empezaba con desconcierto. Salían los árbitros, salía el Athletic. Pero ni rastro del Barça. Solo Ronald Araujo, que estaba listo para ingresar al campo. Sánchez Martínez, indignado, se tocaba el reloj y miraba al túnel. Finalmente, entraba el equipo. Sin Balde, que había sufrido mareos.

La segunda parte no podía empezar mejor. En el 48', 3-0 de Fermín tras una gran pared con Eric. Y dos minutos después, la guinda. Entrada criminal por detrás de Oihan Sancet a Fermín para cortar una contra y expulsión tras revisión de VAR. Y aún quedaba un pequeño 'orgasmo' final para la parroquía azulgrana porque acto seguido Valverde retiraba del campo a Nico Williams, que se marchaba con una sonora pitada.

LA VUELTA DEL CAMP NOU...Y DE RAPHA

Por cierto, mención aparte el partidazo de Fermín. A partir de ese momento, calma. Minutos para Dro, para Marc Bernal. Partido totalmente controlado ante un Athletic KO. El equipo de Flick buscaba el cuarto, pero tampoco enloquecía en ese empeño.

Otro gran momento de la noche. El regreso de Raphinha en el 80'. Qué ovación para el de Porto Alegre, que casi marcaba el cuarto nada más entrenar. Qué falta hace la electricidad que le pone a todo. Y redondeaba un día memorable Ferran tras otra asistencia (2) de Lamine. 4-0 y el culé a casa feliz.