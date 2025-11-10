El líder silencioso que se parte la cara por Flick

Normal que haya cantos de sirena con la figura de Eric Garcia. Que lo quiera Luis Enrique para su PSG o que lo anhelen en la Premier League. En un arranque irregular en líneas generales del Barça, el de Martorell está siendo una de las notas más positivas y regulares.

Este domingo, en Balaídos, en uno de los feudos más complicados de la Liga, apareció el futbolista formado en La Masia y 'doctorado' en el Manchester City con una máscara. Era probablemente el 'toque' que le faltaba para añadir más épica y más trascendencia a su personaje.

MULTIUSOS DE FLICK

Flick tuvo que tirar de él para ocupar el lateral por las molestias de Jules Koundé. Y lo cierto que, una noche más, cumplió con creces. Es un 'soldado' de infantería, un futbolista que te asegura una dosis de entrega y de compromiso altísimas en cualquier partido y circunstancia. Y eso para un entrenador es gloria.

VIGO, 09/11/2025.- Los jugadores del FC Barcelona, Lamine Yamal (i) y Eric García, durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de Laliga EA Sports que disputan hoy domingo Celta y FC Barcelona en el estadio de Balaidos, en la capital gallega. EFE / Salvador Sas. / Salvador Sas / EFE

Tras romperse la nariz en Brujas, Eric no negoció su presencia apenas cuatro días después en Vigo. En la primera mitad sufrió, como toda la línea defensiva, ante un Celta hiperrevolucionado y haciendo mucho daño a la línea adelantada. Luego sacó el manual en la segunda mitad de cómo debe actuar un defensa.

HACER DE KOUNDÉ, CHECK

En un inicio de curso más bien flojo de Koundé, Eric, que ya ocupó con categoría al carril diestro el final del curso pasado, dejó claro a Flick que está ahí para lo que necesite. Si toca celebrar una acción defensiva en la cara del rival, lo hace. Si toca espavilar a sus compañeros o pegar un grito, también.

Flick, en Balaídos / Agencias

No es nada sencillo cambiar casi cada semana de posición y asegurarte un '7' en cada una de ellas. Pero Flick tiene la suerte (él también tiene parte de culpa en el buen rendimiento de sus jugadores, por supuesto) de contar con un soldado raso de infantería ideal para cualquier guerra.

NÚMEROS

4/7 en duelos ganados, 1/1 en duelos aéreos, 63/66 pases en campo rival, tres recuperaciones de balón. Números que acreditan al de Martorell como uno de los defensas más en forma de la Liga. Pese a ello, por cierto, sigue siendo invisible para Luis de la Fuente a unos meses para la Copa del Mundo.

Barcelona's Ronald Araujo, left, and Eric Garcia celebrate after teammate Robert Lewandowski scored during the Spanish La Liga soccer match between Celta Vigo and Barcelona in Vigo, Spain, Sunday, Nov. 9, 2025. (AP Photo/Lalo R. Villar) / Lalo R. Villar / AP

A nivel de club, lógicamente, mejor. Eric tendrá ahora unos cuantos días de descanso para seguir evolucionando de esa fractura de nariz y recuperar fuerzas para después del parón. Le queda mucho 'rock'n roll' al equipo de Flick antes de final de año.

NEGOCIANDO SU RENOVACIÓN

Además, el Barça debe seguir apretando para cerrar cuanto antes su renovación. A partir del 1 de enero es libre de poder negociar con quien quiera el defensa formado en La Masia. Su agente, Ivan de la Peña, está en negociaciones con el club desde hace ya meses. La cosa va avanzando a fuego lento, pero a medida que va cuajando buenas actuaciones el tiempo apremia más para Deco y el club.

Eric es un imprescindible para Flick y como tal debe tener un estatus acorde. Titularísimo ahora mismo.