El líder responde al Madrid y asusta a las 'urracas'

No fue el partido más lucido del FC Barcelona. El Athletic Club cargó las pilas respecto anteriores partidos y puso al equipo barcelonista contra las cuerdas. El equipo tuvo que sufrir para ganar y sumar los tres puntos que permiten mantener la ventaja sobre el Real Madrid en la tabla clasificatoria.

El Barça llegaba al partido con ciertos agobios. La eliminación copera había quemado una bala de la temporada y ahora quedan dos: la Liga y la Champions League. Después del rebote de Fede Valverde, el conjunto de Hansi Flick se veía con solo un punto de margen y la necesidad de ganar para seguir cuatro arriba respecto al eterno rival.

Los de Arbeloa solo han podido mantenerse enganchados a la Liga después de un triunfo agónico en Balaídos. No han podido recortar ni un solo puntos con una jornada menos por disputarse. La Liga tiene buena pinta, aunque quedan grandes partidos por jugar como el desplazamiento al Metropolitano o el clásico en el Camp Nou. Es pronto para cantar victoria, pero no lo es para ilusionarse.

Estrella salvadora

El Barça pudo aguantar al empuje del Athletic Club. Joan Garcia estuvo espectacular, pero en zona de tres cuartos hay un futbolista que resuelve cuando el equipo más lo necesita. Lamine Yamal surgió de la nada para inventarse un golazo que entró después de tocar en la cruceta de la portería.

Lamine Yamal festeja un triunfo de oro / Dani Barbeito

Un lugar imposible para que pudiera llegar un Unai Simón que solo siguió la pelota con la mirada. Su compañero de la selección bromeó incluso al final del encuentro por la capacidad que había tenido la joven estrella de meter el esférico por un ángulo imposible.

De La Catedral a Saint James'

Todo ello antes de visitar Saint James’ Park el martes en la Champions League. La maratón de encuentros de enorme dificultad no ceden. El Barça volará de forma directa de Bilbao a Newcastle con la moral por las nubes. El compromiso no era para nada sencillo y no era bueno llegar con más presión de la cuenta al enfrentamiento frente a las ‘urracas’.

La Champions es la espina clavada desde la temporada pasada con la eliminación frente al Inter de Milán. El FC Barcelona disputa el martes la ida de los octavos de final y se presentará al estadio inglés con la vitola de líder. Un triunfo de prestigio para bajar los humos a los rivales que creen que este equipo no está hecho para grandes citas. Este Barça está capacitado para todo y en San Mamés quedó claro.