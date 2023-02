Barça: el líder más sólido

La presión que someten los azulgranas al Real Madrid es máxima y obliga a los blancos a ganar esta noche en Mestalla Raphinha ha dado el paso adelante que se le reclamaba tras la lesión de Dembélé y 'Lewy' nunca falta a su cita con el gol

A ocho. Así tendrá que afrontar el Real Madrid esta noche su partido frente al Valencia. Máxima presión porque este Barça está intratable en la competición preferida por todos los entrenadores, los que saben que la Liga no engaña, que solo la gana el mejor, el más constante. Los de Xavi Hernández navegan desde hace tiempo a velocidad de crucero y han llegado al ecuador con la barbaridad de 50 puntos. ¡Quién lo iba ni siquiera a soñar hace solo unos meses!

El Benito Villamarín era, sin duda, uno de los estadios más difíciles que le quedaban a los azulgranas por visitar en el campeonato. Y el Barça superó el examen con muy buena nota, pese al sufrimiento final tras una acción de verdadera mala fortuna de Kounde.

“Aquí estoy yo”

Presión muy bien organizada, una línea defensiva sin fisuras, cuadrado mágico en la medular y arriba, la voracidad de Lewandowski -no faltó el polaco a su cita con el gol-, y la reivindicación de Raphinha. Ausente Dembélé, era la noche para dar el paso adelante. El gol fue su forma de decir: “Aquí estoy yo”.

Un cóctel perfecto, la evidencia de que Xavi Hernández ha formado un bloque para recitar los nombres de carrerilla y que los que van entrando, como ayer sucedió con el extremo brasileño, responden a la perfección y están enchufados.

A este Barça no hay quien lo pare, pero bien saben el técnico egarense y sus pupilos que, al contrario de aquella mítica serie de los ochenta, ‘Con ocho no basta’. Porque el camino seguirá lleno de espinas, ya hay quien se encargará de ponerlas y los de Xavi deberán continuar con los cinco sentidos conectados para que no se escape esta Liga tan deseada por un equipo y una afición ávida de títulos.

Algunos volverán a agarrarse a un clavo ardiendo y a decir que el Barça volvió anoche a ganar por la mínima, que acabó sufriendo, que en la primera parte creó pocas ocasiones... no hay más ciego que el que no quiere ver. Este equipo es solvente y por momentos, juega un fútbol de muchos kilates. Es el Barça que durmió con un mullido colchón de ocho puntos sobre el Real Madrid.