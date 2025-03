Un líder sin excusas

El líder de la Liga no falla. En una semana complicada, con dos partidos, uno de ellos colocado a la vuelta de la doble jornada de selecciones por el Juez Único de Competiciones, el Barça ha reforzado su posición con dos claras victorias ante Osasuna y Girona, con siete goles a favor y uno en contra. Sumó ante el Girona la novena victoria consecutiva en la Liga y deja al Real Madrid a tres puntos y al Atlético a nueve tras el empate ante el Espanyol de los ‘colchoneros’, un resultado que les aleja de la lucha por el título.

El Barça, que no ha podido contar con un jugador tan desequilibrante como Raphinha en estos dos partidos y que ha realizado rotaciones en ambos encuentros pensando en todo lo que le espera hasta final de temporada, fue un rodillo ante el Girona en la primera mitad, aunque fue en la segunda, tras lograr igual el marcador los de Míchel, cuando se desató en ataque para volver a sumar de tres en tres ante la alegría de un Hansi Flick que ni entiende ni quiere ni entender de excusas. Ya lo dijo el alemán, el Barça y el Real Madrid son diferentes.

Y es que los azulgranas no saben lo que son las protestas. No les gustan muchas decisiones que han ido cayendo en su contra, pero se limitan a seguir trabajando y a seguir ganando partidos. Poner el partido contra Osasuna en pleno parón de selecciones fue algo muy feo, pues Flick no pudo contar con todos sus efectivos, pero el Barça ganó con comodidad un partido que ahora los navarros quieren ganar en los despachos. Flick ya dijo que lo deja para los despachos. Lo que más molestó al alemán fue la lesión de Dani Olmo por falta de descanso. Entre el partido ante Osasuna y el del domingo solo había 64 horas de descanso. No gustó, pero el Barça decidió seguir con las rotaciones porque Flick ha logrado tener un grupo amplio de futbolistas listos para participar en todos los choques. Nada de amenazar con no presentarse a un partido como sí hizo Carlo Ancelotti.

Y que decir de los árbitros. El Real Madrid montó una campaña descarnada contra el estamento arbitral tras ceder puntos contra Espanyol, Atlético de Madrid y Osasuna. El resultado de la campaña es que algunos colegiados dirigen condicionados los partidos de los blancos. González Fuertes fue un ejemplo ante el Leganés. Un penalti y una falta inexistentes acabaron en dos goles del Real Madrid. La misma acción del penalti se vio ayer en Montjuïc. La jugada sobre Fermín acabó en falta del azulgrana tras ser revisada por el VAR.

El Barça no dijo nada y siguió trabajando para ganar el partido y seguir aventajando al Real Madrid en tres puntos antes de una nueva batalla en el Metropolitano.