Licencia para soñar: La 'Generación 007' marca el camino

En el primer partido oficial de Marc Bernal y Lamine Yamal con el Barça, el equipo se impuso 2-3 al Don Bosco con un gol del mediocampista y dos del delantero. Era octubre de 2014, pero aquel debut en el prebenjamín ya contenía el germen del futuro.

Lamine y Bernal era solo unos niños pero esa relación especial con el gol iba a desarrollarse de la mano formando la sociedad más goleadora del equipo cada vez que daban el salto a la siguiente categoría. Por eso los técnicos de La Masia sonríen ahora viendo que hacen lo mismo con el primer equipo. Lamine Yamal y Marc Bernal, pero también Pau Cubarsí (los tres de la generación 2007) son el enésimo tesoro de la mejor escuela de talentos del mundo.

Los tres están protagonizando una historia insospechada: tres jugadores de una misma generación, fichados en el fútbol 7, jugando juntos con el primer equipo con solo 18 años.

El Barça no logró hacer posible lo imposible ante el Atlético, pero celebró a tres jugadores de casa que definen el presente y permiten mirar el futuro con optimismo.

La afición despidió al equipo en el Spotify Camp Nou orgullosa y con la emoción que solo es posible cuando siente suyo el equipo. El Barça de Flick no estará en la final de Copa, pero el barcelonismo reaccionó como si hubiera ganado un título. La reacción del mejor Spotify Camp Nou de la temporada recordó el carácter genuino del club: la militancia de no especular y querer ser protagonista asumiendo las consecuencias.

Marc Bernal celebra su doblete contra el Atlético de Madrid en las semifinales de Copa / Valentí Enrich

El orgullo de Flick

“Si tengo que escoger dos jugadores diferenciales del partido, para mí, Marc Bernal ha marcado dos goles pero también Cubarsí, que ha hecho un partido increíble”. Flick no pudo disimular su emoción con la actuación del central en un partido que tuvo caos y orden y que exigía muchísimo riesgo a los defensas.

“Esta es la actitud y la mentalidad que quiero de él porque es un talento fantástico, es uno de los mejores centrales del mundo y puede ser uno de los mejores. Con el balón, construyendo... pero lo que ha demostrado hoy ha sido increíble”.

Cubarsí tuvo una actuación monumental en la máxima exigencia y Bernal agitó otra vez el debate sobre quién debe ser el mediocentro del futuro en el Barça. Ausente De Jong, formó una pareja flexible con Pedri en el mediocampo y volvió a marcar. Esta vez dos goles, de nuevo rondando el área. Con sus actuaciones Bernal sigue demostrando que los sus cifras en La Masia (280 goles en 286 partidos) no fueron casualidad.

Esta temporada son ya 4 goles y una asistencia, pero sobre todo transmite la sensación en los últimos partidos de que la lesión ya está olvidada. Ante el Atlético aprovechó una asistencia de Lamine, una secuencia recurrente en las inferiores como en 2017 en un torneo disputado en Lugano con el Alevín C.

Los dos brillaron ante el Atlético al igual que Lamine, que jugó con el mismo desequilibro arrollador que ya mostró en la eliminatoria ante el Inter. Con solo 18 años lidera la generación 2007: la de Lamine, Bernal y Cubarsí, pero también de otros que llamarán a la puerta como Jofre Torrents o Xavi Espart.