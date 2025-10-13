Licencia de Primera Ocupación esta semana y vuelta al Spotify Camp Nou en noviembre

El regreso al Spotify Camp Nou parece más cercano que nunca. Tras experiencias pasadas, nadie se atreve a poner una fecha, pero reconocen desde el club que el anhelo del barcelonismo está cerca de hacerse realidad. De hecho, esta misma semana podría recibir el Barça la Licencia de Primera Ocupación de la fase 1A, que permitiría el regreso al estadio con 27.000 espectadores que ocuparían las dos primeras graderías de Tribuna y el Gol Sur.

Este hecho lo ha reconocido Joan Sentelles, director de Operaciones del FC Barcelona, en una entrevista en la Cadena SER. SPORT ha podido saber que las conversaciones entre el Barça y el Ayuntamiento de Barcelona están siendo muy positivas, que todas aquellas deficiencias que observaron los técnicos del Ayuntamiento hace unas semanas están solventadas y que desde el consistorio han explicado al club azulgrana que la licencia podría llegar en los próximos días.

Que llegue la licencia no quiere decir que el Barça regrese de inmediato al Spotify Camp Nou. Los partidos ante el Girona y el Olympiakos ya están fijados en Montjuïc y la junta directiva, con el asesoramiento del área económica de la entidad, ya decidió que era mejor regresar con la fase 1B acabada, es decir con 45.000 espectadores que podrían ocupar las zonas de Tribuna, Gol Sur y Lateral. Es una decisión económica, pues Manel Del Río, nuevo director general de la entidad reconoció en una entrevista que abrir el Spotify Camp Nou con 27.000 espectadores no era sostenible.

Desde el club también apuntan que la zona de Lateral ya está acabada y esperan poder recibir la licencia de Primera Ocupación, tras completar todos los trámites pertinentes y que los técnicos realicen todas las revisiones necesarias, durante las primeras semanas del mes de noviembre. Ello haría que el partido de Liga ante el Elche del 2 de noviembre se jugase todavía en el Olímpic Lluís Companys y el posible retorno al Spotify Camp Nou quedase fijado para el encuentro ante el Athletic del 22 de noviembre.

Cuando sea una realidad la licencia de Primera Ocupación de la fase 1B de las obras del estadio barcelonista, el Barça deberá también hablar con la UEFA para saber si puede jugar el resto de partidos como local de la primera fase de la Champions en el Spotify Camp Nou o debe seguir en el Olímpic Lluís Companys. Tras el partido contra el Olympiakos, ya fijado en Montjuïc, el Barça jugará como local ante el Eintracht (9 de diciembre) y el Copenhague (28 de enero).