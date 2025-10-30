La licencia de la fase 1B del Spotify Camp Nou, cercana

El retorno del fútbol al Spotify Camp Nou cada vez está más cercano. El pasado 17 de octubre, el FC Barcelona recibió por parte del Ajuntament de la ciudad la licencia de primera ocupación de la fase 1A de las obras del estadio, lo que permite ocupar la primera y segunda gradería en las zonas de Tribuna y Gol Sur con una capacidad para 27.000 personas.

La junta directiva azulgrana, de todos modos, decidió que los partidos no vuelvan al Spotify Camp Nou hasta tener la licencia de primera ocupación de la fase 1B, que amplía el aforo hasta los 45.000 espectadores. El nuevo director general del club, Manel Del Río, reconoció en una entrevista días antes de la Asamblea de Compromisarios que volver al estadio con 27.000 espectadores no era sostenible y que mejor seguir en Montjuïc, con 50.000, hasta la obtención de la licencia de la fase 1B.

Pues bien, según ha podido saber SPORT, la obtención de esa licencia, según las conversaciones que están teniendo responsables del Barça con sus homólogos del Ajuntament, podría llegar entre el 12 y el 15 de noviembre de este mes. Las obras en la zona de lateral están acabadas desde hace semanas y se trabaja en las irregularidades detectadas. Apuntan desde el club que, como siempre, todo depende de los responsables del consistorio barcelonés, pero hay optimismo en el Barça.

Si la licencia de primera ocupación de la fase 1B llega a mediados de noviembre, el regreso del equipo de Hansi Flick al Spotify Camp Nou se produciría tras el próximo parón de selecciones. Quizá sería justo para el encuentro ante el Athletic, fijado para el 22 de noviembre, pero sí podría producirse una semana después, cuando los azulgranas se enfrenten al Alavés. El partido está fijado para el 29 de noviembre y coincidiría con el día del 126 aniversario del club, por lo que la fiesta podría ser mayor.

Entrenamiento

Antes del partido de Liga que suponga el regreso del fútbol al Spotify Camp Nou, habrá actividad sobre el césped el próximo 7 de noviembre. Para ese día, el club ha programado un entrenamiento del primer equipo de puertas abiertas. El Barça jugará ese fin de semana ante el Celta el domingo 9 de noviembre a las 21.00 horas en Vigo y Flick ha preferido que el entrenamiento de puertas abiertas sea el viernes para poder trabajar el sábado con tranquilidad en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Desde el club se ha respetado la voluntad del entrenador alemán y el horario del mismo también buscará que tenga la mínima repercusión posible en los planes de preparación del primer equipo, que el miércoles anterior habrá jugado en Brujas partido de Champions.

La capacidad será de 27.000 espectadores. El entrenamiento servirá como prueba de estrés y es una sugerencia de los Bomberos de Barcelona para comprobar el funcionamiento de los accesos. De hecho, operarios del Ajuntament esta misma semana En el club están trabajando en la operativa de dicho entrenamiento y pronto se darán detalles. El precio de las entradas será asequible, teniendo en cuenta que es un día laborable.

Con el balón cada vez más cerca de volver al Spotify Camp Nou, primero formando parte de un entrenamiento y después de un partido de Liga, -+9. El Barça ha jugado los dos primeros partidos de la primera fase en el Olímpic Lluís Companys contra el PSG y el Olympiacos. Debe jugar todavía como local ante Eintracht de Frankfurt (9 de diciembre) y Copenhague (28 de enero). La normativa dice que un equipo debe jugar toda esta fase en un mismo escenario, pero el Barça hablaría con la UEFA para ver si es posible hacer una excepción.