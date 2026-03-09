La licencia 1C del Spotify Camp Nou, al caer

El culebrón con la licencia 1C del Spotify Camp Nou está cerca de llegar a su fin. Si no hay ningún contratiempo, el FC Barcelona recibirá en las próximas horas buenas noticias al respecto: el club blaugrana espera que este martes el Ajuntament de Barcelona apruebe la reapertura del Gol Nord y la consecuente ampliación del aforo del Estadi hasta los 62.000 espectadores de cara al próximo encuentro en casa del equipo de Hansi Flick, previsto para este domingo 15 de marzo contra el Sevilla FC (16.15 horas).

El consistorio ha puesto muchos más problemas de los que se esperaban, especialmente en cuanto a las exigencias con los accesos, para poder abrir la primera y segunda gradería de Gol Nord, totalmente acabadas desde hace tiempo según la entidad culé. Sin embargo, todas las partes de la ecuación son optimistas con la posibilidad de que la licencia 1C pueda llegar mañana a más tardar.

Cabe recordar que, hace poco menos de dos semanas, el Barça activó el proceso para que los socios y socias adquieran los abonos correspondientes a la ampliación de 14.000 nuevas localidades, aproximadamente. En una medida "que pone en valor el papel central que los socios tienen en el modelo del club como auténticos propietarios", el periodo de inscripción se abrió el pasado 26 de febrero y estará abierto hasta 24 horas después del anuncio oficial de la aprobación definitiva de la fase 1C.

Los socios abonados al Camp Nou que aún no disponen del pase para la temporada 2025/26, por tanto, deben darse prisa si quieren beneficiarse de esta decisión del club. En el caso de que el número de solicitudes supere la cifra de nuevas localidades disponibles, "se realizará un sorteo ante notario, garantizando la máxima transparencia y equidad en el proceso".

Espaldarazo a la participación en las elecciones

Si todo avanza según lo previsto y no hay ningún contratiempo, algo difícil de descartar atendiendo a los precedentes con el estadio, este domingo se vivirá una fiesta grande en el Spotify Camp Nou. Cabe recordar que también se celebrarán las elecciones a la presidencia del Barça, por lo que la masa social podrá ejercer su derecho a voto y escoger al máximo mandatario para el próximo lustro. Obviamente, si el aforo del campo se amplía, la participación en los comicios aumentará.

Poco a poco, el Estadi va tomando forma. Y no es una cuestión baladí: y es que el regreso de los de Flick al Camp Nou ha sido una gran noticia social, económica e institucional para el club blaugrana, pero sobre todo deportiva. El equipo ha convertido su casa en un auténtico fortín y ha ganado los once partidos que ha disputado allí desde su regreso el 22 de noviembre de 2025. Es incuestionable que la vuelta al campo ha supuesto un antes y un después a todos los niveles.