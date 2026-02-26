La licencia 1C del Spotify Camp Nou apunta al Barça-Sevilla

El Barça sigue esperando una respuesta de l'Ajuntament de Barcelona sobre la licencia 1C del Spotify Camp Nou, que ampliará el aforo del estadio blaugrana hasta los 62.000 espectadores. El club, que presentó varias semanas la documentación necesaria, espera la luz verde del consistorio para poder reabrir el Gol Nord y ya ha activado el proceso para que los socios y socias adquieran los abonos correspondientes a la ampliación de 14.000 nuevas localidades, aproximadamente.

Tal como avanzó SPORT hace dos semanas, el Barça no recibirá la licencia 1C de cara a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid del próximo 3 de marzo, partido en el que el equipo de Hansi Flick hubiera agradecido sobremanera el aumento de seguidores culés en el Spotify Camp Nou. Aunque el Gol 1957 tampoco estará disponible, los dirigentes de la entidad están trabajando para habilitar a los grupos de animación una zona del campo para que unas 500 personas lideren los cánticos de ánimo a los futbolistas.

Este diario ya informó que el Ajuntament de Barcelona está poniendo muchos más problemas de los que se esperaban, especialmente en cuanto a las exigencias con los accesos, para poder abrir la primera y segunda gradería de Gol Nord, zonas que están totalmente acabadas desde hace tiempo. Sin embargo, todas las partes de la ecuación son optimistas con la posibilidad de que la licencia 1C pueda llegar dentro de menos de un mes, concretamente de cara al siguiente partido del cuadro barcelonista en casa tras la visita copera del Atlético: el domingo 15 de marzo contra el Sevilla.

Si todo avanza según lo previsto y no hay ningún contratiempo, algo difícil de descartar atendiendo a los precedentes con el estadio, y el horario del duelo ante el Sevilla no se modifica como consecuencia del calendario de la Champions League, ese día se vivirá una fiesta grande en el Spotify Camp Nou. Cabe recordar que también se celebrarán las elecciones a la presidencia del Barça, por lo que la masa social podrá ejercer su derecho a voto y escoger al máximo mandatario para el próximo lustro.

Poco a poco, el Estadi va tomando forma. Y no es una cuestión baladí: y es que el regreso de los de Flick al Camp Nou ha sido una gran noticia social, económica e institucional para el club blaugrana, pero sobre todo deportiva. El equipo ha convertido su casa en un auténtico fortín y ha ganado los nueve partidos que ha disputado allí desde su regreso el 22 de noviembre de 2025. Es incuestionable que la vuelta al campo ha supuesto un antes y un después a todos los niveles.