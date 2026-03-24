De 600.000 libras a más de 200 millones: así ha construido Martin Braithwaite su imperio empresarial a los 34 años

A sus 34 años, Martin Braithwaite ha pasado por clubes como el FC Barcelona, Toulouse, Middlesbrough y Espanyol, además de representar a la selección danesa. Aunque su carrera futbolística tuvo momentos de altibajos, actualmente juega en el Gremio de Brasil.

El danés ha sabido crear nuevas oportunidades fuera del fútbol. Todo empezó en 2017, cuando decidió dar un paso clave en su vida profesional y adentrarse en el mundo de las inversiones junto a su hermano y socio Philip Michael. En ese momento realizó una primera inversión cercana a las 600.000 libras (unos 694.000 euros) en proyectos inmobiliarios en Estados Unidos.

El crecimiento de su inversión inmobiliaria

A partir de esa apuesta inicial, el crecimiento de sus inversiones fue notable. En apenas un año, su participación en estos negocios se revalorizó hasta alcanzar aproximadamente los 7,2 millones de libras (unos 8,4 millones de euros), lo que evidenció el potencial de su estrategia centrada en el sector inmobiliario. Con el paso del tiempo, ese valor ha continuado aumentando hasta situarse en torno a los 180 millones de libras (unos 210,6 millones de euros), reflejando una evolución exponencial en menos de una década.

Actualmente, el conjunto de sus compañías vinculadas al real estate está valorado en torno a los 216 millones de dólares (unos 198,6 millones de euros). Estas cifras sitúan su patrimonio empresarial en un nivel muy superior al de sus ingresos como futbolista, consolidando su posición como uno de los deportistas que más ha logrado capitalizar su carrera a través de inversiones estratégicas.

Su modelo de negocio se basa principalmente en la compra, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios, con especial atención a la generación de ingresos recurrentes mediante el alquiler de viviendas. Esta estrategia le permite combinar ingresos recurrentes con la revalorización de los activos a largo plazo, apostando por una mayor estabilidad financiera futura.

Diversificación en otros sectores

Dentro de este ámbito, uno de sus principales focos ha sido la vivienda asequible en Estados Unidos. Sus proyectos se han desarrollado en zonas urbanas de ciudades como Filadelfia y áreas de Nueva Jersey, donde ha contribuido a la construcción de alrededor de 1.500 viviendas, con otros 500 proyectos adicionales en desarrollo. Estas iniciativas están dirigidas a comunidades con necesidades habitacionales específicas, integrando además un componente social en su estrategia.

Además, algunas de sus inversiones incluyen desarrollos residenciales innovadores diseñados para fomentar la convivencia entre emprendedores, con espacios que recuerdan a modelos colaborativos inspirados en entornos tecnológicos. Este tipo de proyectos combina vivienda, comunidad y emprendimiento en un mismo ecosistema.

Paralelamente al sector inmobiliario, Braithwaite ha diversificado su patrimonio con inversiones en otros ámbitos como la moda y la restauración. Entre sus proyectos destacan una firma de ropa femenina gestionada junto a su familia, así como negocios gastronómicos como Braithwaite's Kitchen y el restaurante Playa París, este último con expansión internacional.