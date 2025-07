La 'liberación' de Laporta por Nico Williams

No ha sido un día sencillo para Joan Laporta, que esta misma mañana se enteraba de la decisión de Nico Williams minutos antes de ser oficial. El movimiento final cogió a contrapié al presidente, a pesar de la tensión que ya existía en los últimos días, donde el agente de Nico no daba vía libre al club azulgrana para ejecutar la cláusula.

El Barça no estaba dispuesto a ceder a las pretensiones de Félix Tainta (su intención era asegurar que el jugador quedara libre si no lograban inscribirle) y la situación no terminó de desenredarse. Un escenario que fue haciendo mella en Laporta, que entendía que era a Nico a quien le tocaba asumir algún riesgo tras la espantada del verano pasado.

En el club azulgrana recuerdan que fue Nico quien fue dando pasos de manera unilateral para volver a abrir la posibilidad de venir. Primero, dejando caer a sus compañeros del Barça de la selección que estaba por la labor de fichar y más tarde a través de su representante, que buscó un encuentro con Deco. Fue justamente este gesto el que cambió la predisposición de Laporta, que se negaba a volver a plantear su fichaje.

A pesar de que Luis Díaz siempre fue la primera opción de Deco, el ofrecimiento de Nico cambió completamente el escenario. Sobre todo porque era una oportunidad de mercado tan clara como la de Joan Garcia. El Barça podía hacerse con el meta del Espanyol y el delantero del Athletic por la misma cantidad total que el club considera que deberá gastar por Luis Díaz para sacarlo de Liverpool.

Las dudas de Laporta

Un escenario, sobre todo los gestos de Nico, que hicieron que Laporta también se ilusionara y se mostrara partidario de volver a intentarlo. No fue un cambio instantáneo ya que seguía teniendo dudas sobre el compromiso del delantero.

Las últimas horas solo han hecho que confirmar las sospechas de Laporta. Tras el enfado inicial, el presidente siente cierta liberación con el desenlace. No le falló la intuición con Nico Williams: era mejor apostar por otras opciones. La puerta del Barça para Nico se ha cerrado definitivamente. No habrá terceras partes en este culebrón.