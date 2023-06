Liaño: "Ter Stegen es un portero que genera un modelo a imitar"

El exportero del Deportivo habla del récord de 26 porterías a cero que igualó el alemán y de las cualidades del guardameta azulgrana Sobre Pablo Torre, a quien conoce perfectamente, dice que "no creo que haya perdido un año. Ha aprendido mucho"

Marc André Ter Stegen será titular esta noche en Vigo. El alemán es ambicioso. Ante el Mallorca, igualó el récord de Paco Liaño de 26 porterías a cero de la temporada 1993/94. El azulgrana, el exportero del Deportivo y Jan Oblak también son los mejores Zamoras en porcentaje con 0,47 goles encajados por partido. Ter Stegen quiere ser único. Liaño habla de su récord y del alemán.

¿Qué está haciendo ahora Paco Liaño?

A nivel de fútbol, comento partidos los fines de semana en la Cadena Cope y también todos los encuentros del Deportivo a nivel local.

¿Cómo está viviendo estos días en los que se habla tanto de su récord?

Me hace ilusión que se hable de ello porque aquella temporada nosotros estábamos centrados en ganar la Liga y se habló poco de aquella marca. Ahora se está poniendo muy en valor aquello que hicimos por lo excepcional que está haciendo el Barça.

Ter Stegen igualó contra el Mallorca su récord de 26 porterías a cero. ¿Le gustaría que se quedase ahí y no lo superase?

Le concedo el empate (risas). Me gustaría permanecer. Pero no tanto por lo de las 26 porterías a cero, que era un dato que desconocía, más por ser el Zamora con mejor porcentaje. Mantener ese dato de 18 goles encajados en 38 partidos. La verdad es que lo vi perdido hace unas cuantas jornadas, antes del partido contra el Espanyol, porque el promedio de Ter Stegen era increíble. La fortuna y la relajación han propiciado que me pueda dar con un canto en los dientes y que lo pueda compartir con Oblak y ahora con Ter Stegen.

¿Qué le parece Ter Stegen?

Me parece un porterazo, un portero que genera modelo a imitar. Es cierto que la temporada pasada no estuvo tan bien creo que afectado por las lesiones, pero este año ha sido el jugador más valioso del Barça. Ha tenido muchas intervenciones definitivas y más cuando ganas muchos partidos por uno a cero. Ha ganado muchos puntos para el Barça. Todo el mundo destaca su juego con los pies, pero es que en los mano a mano sale vencedor la mayoría de veces.

¿Se parecen?

Nada que ver. Los porteros de hoy son mucho mejores porque están mucho mejor preparados, los trabajan más. Tanto en la técnica como en la portería. Sí creo que los porteros de mi época blocábamos más los balones. Físicamente están mejor preparados y técnicamente todos son perfectos.

¿Y qué le parece el Barça?

Creo que como no ha estado todo lo contundente en ataque que se supone por historia y por plantilla, ha habido partidos que no ha tenido más remedio que resguardarse en defensa, pero teniendo en cuenta que su calidad defensiva es mayúscula con jugadores como Koundé, Araujo y Christensen. Lo que me extraña es que en Europa el equipo fue más débil en esa faceta. Notó mucho la baja de Araujo.

¿Cómo se hace para mantener la portería a cero en 26 partidos?

Eso no se entrena, tiene que ver con la calidad defensiva como grupo y también individual. El Barça tiene mucha calidad. Y eso que no ha tenido un especialista en el lateral derecho.

Aquel Deportivo no era un equipo defensivo.

No. Es cierto que jugábamos con una defensa de cinco, con un libre que era Djukic y que por delante jugaba Mauro Silva, que él solo te limpiaba todo, pero era un equipo que salía a dominar los partidos y a tener el balón.

Aquella temporada, sin embargo, no acabó bien para ustedes con aquel penalti fallado por Djukic.

Todo el mundo recuerda el último partido y aquel penalti que impidió que ganásemos la Liga, pero es cierto que el equipo, tras una gran primera vuelta y llegar a tener diez puntos sobre el Barça, notó la presión. El Barça hizo una segunda vuelta increíble y nos fue comiendo terreno hasta atraparnos. Fue una Liga en la que encajamos pocos goles y perdimos por el 'goal average' particular. Yo la recuerdo con mucho cariño porque uno no estaba acostumbrado a pelear por títulos. El último día fue de llanto, pero muchos otros días fueron de alegría.

¿Cómo vivió aquel penalti?

No lo vi. Me giré hacia la grada y con la reacción de la gente supe que no había sido gol. Luego, lo habré visto mil veces. Me sabe mal por Djukic porque quedó como el hombre que falló el penalti cuando era un jugador excepcional.

Usted conoce muy bien a Pablo Torre. ¿Qué le parece su temporada en el Barça, en la que ha tenido poco protagonismo?

Para empezar, pienso que este año, a pesar de haber jugado tan poco, no le ha ido nada mal para su formación. Es un niño que está llamado a ser un gran jugador, pero hay que pensar que el año pasado a estas alturas estaba celebrando un ascenso de Primera RFEF a Segunda División y que todo le había ido fenomenal. Ha conocido la frustración, pero ha visto lo que es el fútbol profesional de verdad. Esta semana ha estado aquí y he hablado con él. Está feliz y ha aprendido muchísimo. Tiene un preparador físico particular y está tratando de conseguir una preparación que le permita ganar más duelos en un fútbol que es más físico. Creo que le ha perjudicado que el Barça haya tenido partidos tan igualados hasta el final. Con marcadores más claros, seguro que hubiese jugado más en la recta final de los partidos. Se hubiese podido ver que es un futbolista con un talento tremendo y estilo Barça.

¿Qué debería hacer la próxima temporada?

Tendrá que ver con la situación del Barça, con lo que pueda fichar. Lo que sí creo es que no se puede tirar otro año en blanco, sin jugar. Lo ideal sería entonces salir a un equipo de Primera en el que juegue. Pero eso lo verá su padre, que guía muy bien al chaval. Mi sensación es que no ha perdido un año. Él me dice que ha mejorado muchísimo y que compite bien con sus compañeros.