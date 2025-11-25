Liam Delap, el hijo del 'hombre de los brazos de hierro', marcó el 3-0 al Barça

El apellido Delap volvió a rugir en el fútbol inglés… y esta vez a costa del Barça. Liam Delap, fichado este año por el Chelsea procedente del Ipswich Town, firmó el 3-0 en Stamford Bridge. El delantero inglés, de 22 años, llegó a los ‘blues’ tras una temporada brillante en Ipswich —donde fue el máximo goleador del equipo— y un traspaso cercano a los 30 millones de libras, una apuesta clara del club por un atacante de potencia y recorrido con el '9' en la espalda.

Delap carga con una historia que en Inglaterra pesa: es hijo de Rory Delap, el legendario “hombre de los brazos de hierro”, famoso por convertir los saques de banda en auténticos misiles que aterrorizaban a defensas en la época del Stoke City. Liam no lanza proyectiles con las manos… pero sí con las piernas. Su físico, su zancada y su agresividad encajan perfectamente en el fútbol que exige el Chelsea, y ante el Barça lo dejó claro: atacó el espacio, ganó el duelo y definió el tercero con sangre fría.

Delap padre, celebrando un gol con Peter Crouch / AP

Su carrera no ha sido lineal. Formado en el Manchester City, Delap acumuló cesiones sin continuidad hasta que en 2024 dio el paso clave: dejar definitivamente el Etihad y firmar por el Ipswich Town. Ahí explotó. Más minutos, más responsabilidad y más goles. Esa progresión convenció al Chelsea de apostar fuerte por él este verano, en busca de renovar su ataque con perfiles jóvenes y de alto impacto.

El 3-0 de Delap es el primer gol del delantero desde el Mundial de Clubes de antes del verano.