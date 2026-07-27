"Las leyes belgas han llevado a Bisiwu al Barça. El Brujas no pudo hacer nada"

El Barça está muy cerca de anunciar el fichaje de Jesse Bisiwu, uno de los grandes talentos europeos. El extremo zurdo firmará por cuatro años y el club blaugrana se lo ha arrebatado al Brujas tras llegar a un acuerdo de 8,5 millones de euros, más un veinte por ciento de una futura venta. El exjugador y exseleccionador belga, George Leekens, explicó el porqué de esta operación y culpó a la legislación belga: "Bisiwu es capaz de triunfar en el Barcelona porque tienen un plan claro para su desarrollo, pero tenía que jugar un tiempo con el primer equipo del Club Brujas antes de irse a un gran club, porque progresar en la carrera es importante y eso es lo que sucedió con ejemplos anteriores como Kevin De Bruyne, Trossard y otros", explicó a 'Eremnews'

Leekens indicó que el Barça se aprovechó de una laguna en la legislación para atar al futbolista: "El único problema es que el Club Brujas no pudo llegar a un acuerdo con el jugador para firmar un contrato profesional, debido a las leyes belgas. No se puede obligar a un jugador a firmar un contrato. En Bélgica, un jugador no puede firmar un contrato profesional importante hasta que cumpla 18 años. Este fue el principal motivo que les obligó a dejarlo marchar. No creo que quisieran perderlo; todo lo contrario. Tenían previsto ascenderlo al primer equipo".

El exentrenador cree que el futbolista, quizás, se ha precipitado: "Creo que si se hubiera quedado, se habría incorporado al primer equipo esta temporada y habría formado parte de la plantilla. Quizás al final de la temporada habría sido titular habitual o un jugador clave en el once inicial».

Y concluyó: «Pero aún es muy joven e increíblemente talentoso. Por lo que he oído, era considerado uno de los jugadores más talentosos del Club Brujas, a pesar de que el club cuenta con otros jóvenes jugadores excepcionales