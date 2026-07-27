FC BARCELONA
"Las leyes belgas han llevado a Bisiwu al Barça. El Brujas no pudo hacer nada"
El exjugador y exentrenador belga, George Lekeens, explicó el porqué de la salida del extremo: "Iba a ser titular seguro en Primera de Bélgica este año"
El Barça está muy cerca de anunciar el fichaje de Jesse Bisiwu, uno de los grandes talentos europeos. El extremo zurdo firmará por cuatro años y el club blaugrana se lo ha arrebatado al Brujas tras llegar a un acuerdo de 8,5 millones de euros, más un veinte por ciento de una futura venta. El exjugador y exseleccionador belga, George Leekens, explicó el porqué de esta operación y culpó a la legislación belga: "Bisiwu es capaz de triunfar en el Barcelona porque tienen un plan claro para su desarrollo, pero tenía que jugar un tiempo con el primer equipo del Club Brujas antes de irse a un gran club, porque progresar en la carrera es importante y eso es lo que sucedió con ejemplos anteriores como Kevin De Bruyne, Trossard y otros", explicó a 'Eremnews'
Leekens indicó que el Barça se aprovechó de una laguna en la legislación para atar al futbolista: "El único problema es que el Club Brujas no pudo llegar a un acuerdo con el jugador para firmar un contrato profesional, debido a las leyes belgas. No se puede obligar a un jugador a firmar un contrato. En Bélgica, un jugador no puede firmar un contrato profesional importante hasta que cumpla 18 años. Este fue el principal motivo que les obligó a dejarlo marchar. No creo que quisieran perderlo; todo lo contrario. Tenían previsto ascenderlo al primer equipo".
El exentrenador cree que el futbolista, quizás, se ha precipitado: "Creo que si se hubiera quedado, se habría incorporado al primer equipo esta temporada y habría formado parte de la plantilla. Quizás al final de la temporada habría sido titular habitual o un jugador clave en el once inicial».
Y concluyó: «Pero aún es muy joven e increíblemente talentoso. Por lo que he oído, era considerado uno de los jugadores más talentosos del Club Brujas, a pesar de que el club cuenta con otros jóvenes jugadores excepcionales
- La profesora de universidad de Mikel Oyarzabal: 'Estaba en un piso compartido con sus amigos de Eibar y él era como uno más. Podía venir a clase y compaginaba entrenamientos con la asistencia, hasta que empezó a despuntar
- La condición económica que pone el Real Madrid para dejar salir a Vinicius
- El Arsenal despeja al Barça el camino por Julián Álvarez
- El Real Madrid cierra el fichaje de Diomande por 120 millones
- El Barça sigue teniendo el fichaje de Asllani en la recámara por si se va Ferran
- Posible fuga en el PSG de Luis Enrique: Barcola declina la renovación
- Juan Leo, jubilado: 'He cotizado durante 45 años y me ha quedado una pensión de 1.600 euros
- Julián Álvarez moverá ficha para irse al Barça