Dos leyendas y un spray: el mural que rinde tributo a Guardiola y Alexia tras sus despedidas

Las calles de Sant Joan Despí han amanecido con un nuevo punto de peregrinación para el barcelonismo. A escasos metros de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, un imponente mural firmado por el reconocido artista urbano Axe Colours rinde homenaje a dos de los mayores mitos de la historia del club: Pep Guardiola y Alexia Putellas.

La obra, que destaca por el habitual y vibrante estallido de color característico del grafitero, plasma los rostros de ambos referentes entrelazados con tonalidades azulgranas. A los pies de la pared, los botes de spray todavía visibles atestiguan la inmediatez de una pieza artística que reacciona directamente a la actualidad más estricta del fútbol mundial.

Y es que el mural no es una simple pintura decorativa. La obra ha aparecido justo cuando ambos protagonistas acaban de anunciar sus respectivas salidas tras marcar una época irrepetible: Pep Guardiola cierra una década prodigiosa al frente del Manchester City, mientras que Alexia Putellas se despide del Barça tras 14 temporadas en la cima del fútbol femenino.

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Con este grafiti, el entorno de la Ciutat Esportiva no solo gana una obra de arte urbano espectacular, sino un monumento espontáneo de agradecimiento a dos leyendas que, de forma casi simultánea, han decidido dar un paso al lado este mes de mayo.