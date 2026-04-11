La leyenda del Barça que entrenó al Atlético de Madrid en una etapa dramática

Josep Samitier triunfó como jugador, entrenador y secretario técnico del Barça. De Sami también es conocida sus dos etapas en el Real Madrid como futbolista y secretario técnico. El hombre que fue un crack como futbolista en la década de los años 20 fue famoso por fichar para el Barça a Kubala y Di Stéfano aunque el argentino acabó militando de blanco por razones ya conocidas.

Hay otros aspectos conocidos de Samitier como su amistad con celebridades de la época como Carlos Gardel o Maurice Chevalier así como la gran admiración que sentía por él el dictador Francisco Franco. De Sami también se conoce su poca sintonía con entrenadores como Enrique Fernández o Helenio Herrera.

Samitier es uno de los grandes iconos de la historia del Barça / Francina Cortés

Hay muchas otras curiosidades de esta leyenda del Barça que son muy conocidas pero su etapa como míster del Atlético de Madrid es casi un misterio.

Samitier entrenó al Athletic de Madrid (entonces tenía esta denominación) en la temporada 1935-36. Su etapa al frente del conjunto colchonero culminó justo antes del inicio de la guerra civil. Samitier había concluido su etapa como futbolista en Madrid tras formar parte del conjunto madridista en las temporadas 1932-33 y 33-34.

Su salida del Barça fue provocada por el presidente Joan Coma que quería rejuvenecer el equipo blaugrana ya que consideraba que la plantilla se había quedado veterana. Samitier fue fichado por el conjunto blanco y en estas temporadas pudo volver a coincidir con su íntimo amigo Ricardo Zamora.

Samitier es una leyenda del Barça / Archivo

Cuando colgó las botas como futbolista, samitier inició su carrera de entrenador en la capital de españa. Su primer destino fue entrenar al Nacional de Madrid en la temporada 1934-35. Sami logró mantener a este modesto conjunto en la segunda División. en aquella época había tres grupos de ocho equipos. El Nacional de Madrid acabó quinto y la gran figura era el mexicano Antonio López Herranz.

El siguiente destino de Samitier fue el Athletic de Madrid. En sus inicios históricos el conjunto rojiblanco, antes de ser el Atlético aviación, era una delegación del Athletic Club de Bilbao en Madrid. Pentland y Marculeta fueron los dos primeros entrenadores en la temporada 1935-36 del conjunto que jugaba en el Metropolitano.

Samitier, con camiseta blanca, en un Arenas de Getxo-Barça de la década de los años veinte / FCB

Los malos resultados le dieron la oportunidad a Samitier de debutar como 'míster' del Athletic de Madrid el 22 de diciembre de 1935. El debut no pudo ser positivo ya que los colchoneros perdieron en casa (1-2) contra el Hércules. Era la quinta derrota consecutiva de un equipo que iba directo hacia Segunda División.

Samitier heredó un equipo repleto de futbolistas vascos como Ipiña, Marín, Estomba, Elicegui o el propio Marculeta que había ejercido de jugador-entrenador. El perfil de estos jugadores no casaba con la idea de fútbol más técnico en la que creía Samitier. Sami, de 33 años, tiró mucho del talento de Chacho González. El gallego era un centrocampista de mucho talento que ayudó con nueve goles a sellar la salvación atlética.

Otra apuesta de Samitier fue darle confianza a su antiguo compañero en el Barça Ángel Arocha. El canario, mermado por las lesiones, apenas marcó un gol. El Athletic de Madrid evitó el descenso pese a quedar undécimo en una liga de 12 equipos. El único conjunto que descendió fue Osasuna.

Samitier conquistó la primera Liga del Barça como jugador y la segunda como entrenador / Archivo

La guerra civil supuso un freno en la carrera como entrenador del mítico 'home llagosta' pero provocó de manera inesperada que volviera a vestirse de corto. Samitier huyó de España y recaló en Francia. En el Niza jugó tres temporadas voviendo a coincidir con Ricardo Zamora.

En el mismo Niza Samitier ejerció como técnico, una labor que no retomó en el Barça hasta la temporada 1944-45. Con Samitier en el banquillo, el Barça logró su primera liga de la posguerra. Posteriormente pasó a ejercer de secretario técnico logrando fichar a jugadores fantásticos como Kubala, Eulogio Martínez, Villaverde o Evaristo entre muchos otros.

Sami ha pasado a la historia por ser el único que ha triunfado a lo grande como jugador, entrenador y secretario técnico del Barça. Su paso por el atlético de Madrid ha quedado olvidado ya que estuvo marcado por tiempos oscuros en todos los ámbitos.

Las heridas de la guerra civil todavía no se han curado del todo nueve décadas más tarde. Muchas vidas se perdieron en aquel conflicto pero otras quedaron tocadas y condicionadas de por vida.

A Samitier le costó volver a ser protagonista en mayúsculas del fútbol español pero en este caso lo logró de manera indiscutible. El paréntesis del Atlético de Madrid quedó en anécdota en una vida deportiva repleta de éxitos.