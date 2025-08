Cristian Zarroca, abogado en derecho deportivo, sobre Ter Stegen: "El expediente sería forzado, una medida de presión"

Marc-André Ter Stegen, de momento y a falta de un encuentro entre las dos partes, se niega a firmar el informe médico que el Barça debe enviar a la Comisión Médica de LaLiga para que este organismo valide la baja de larga duración del alemán, algo que facilitaría la inscripción de Joan Garcia utilizando el 80% del salario del germano.

En el Barça esperan que el portero recapacite, aunque ha empezado a tomar medidas, sabiendo que la legislación ampara a Ter Stegen. El abogado especialista en derecho deportivo, Cristian Zarroca, ha atendido a SPORT y asegura que se trata de una caso "muy complicado" que nace de la voluntad primera del club de acabar su relación contractual con el alemán. "El expediente a Ter Stegen por parte del Barça sería forzado. Es más una medida de presión que tensaría más la situación".

"La legislación en materia de protección de datos, especialmente por lo que hace referencia a los datos de la salud de una persona, dice que está en su derecho a no dar estos datos", advierte Zarroca. La situación cambiaría si en el contrato entre el club y el jugador hubiera una cláusula que especificase la obligación de facilitar estos datos, aunque según el abogado no es probable: "Me extrañaría que existiese esa cláusula", nos cuenta.

Zarroca, de todos modos, explica también en la SER que existen excepciones a la ley a las que podría acogerse el Barça. "La misma ley establece una serie de excepciones y el Barça podría acogerse a una de ellas para hacer llegar a LaLiga el informe de forma confidencial. Hay muchas. En lo que se refiere al ámbito laboral, podría enviarse para evaluar la capacidad laboral después de la operación, la capacidad del portero para trabajar o cuando podría volver. Se podría enviar para que un tribunal evaluara un informe", dice el abogado, que también explica que después Ter Stegen podría presentar una demanda y sería un juez el encargado de decidir quien tiene razón.

Zarroca insiste en que "parece más una presión hacia el portero que una realidad porque si existe esta ley de protección de datos, no tiene sentido que aparezca en el código interno. Si hay sanción, debe estar bien argumentado porque el jugador irá a los tribunales ordinarios", acaba.