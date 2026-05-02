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FC Barcelona

Lewy pone las cosas en su sitio

El polaco abrió el marcador de un partido muy trabado ante Osasuna

Lewandowski celebró un gol providencial frente a Osasuna

Lewandowski celebró un gol providencial frente a Osasuna / Europa Press

Tomàs Andreu

Tomàs Andreu

Unos dirán que está muy lejos de su mejor versión. Otros comentarán que ha dejado de ser una referencia TOP. Y los más críticos incluso rezan para finalizar la temporada y que el polaco continúe con su carrera lejos del Barça. Solo hay un problema para todos ellos: Lewy está empecinado en demostrarles que su olfato, su instinto depredador continúa vigente.

Es una evidencia que el tono físico de Robert no es el de antaño. Nada nuevo y sorprendente. Tampoco se discute que Flick ha dosificado a Lewy de una manera muy especial para evitar que llegue fundido a estas alturas de temporada. Los datos estadísticos son irrefutables. Todas las consideraciones que se quieran contemplar pero en Pamplona, en un duelo absolutamente trabado y con un claro regusto a equilibrio consentido, solo hubo un futbolista capaz de romper el empate a cero que todo el mundo intuía.

La acción del 0-1 es de auténtico manual de killer. Con un Rashford disfrutando de unos sorprendentes segundos para acariciar el balón y decidir dónde quería centrar, Lewy marcó la acción, dejó plantado a su marcador, se adelantó como solo él sabe hacer y peinó de cabeza un centro preciso ante el que nada pudo hacer Herrera. Otro de esos golazos que llevan un registro propio, inconfundible, con sello de victoria. Y, tras lo sucedido en Pamplona, con aroma a Liga 2025-26.

Los números de Lewandowski están muy lejos de los pichichis del pasado. A estas alturas de temporada, apenas si frente a Osasuna anotó su gol número 13 en lo que va de liga. El polaco está lejos de la batalla por el Pichichi, pero sigue siendo el principal estilete del conjunto de Flick. El gran baluarte de un equipo que está a un paso de conseguir un nuevo título.

Lewy lo celebró a lo grande sobre el terreno de juego. Basta con ver su efusividad para entender que sigue tan o más enchufado que sus compañeros. Abrió el partido, encarriló la victoria y dejó en bandeja el título de Liga. Lo que queda por decidir es qué pasará más allá del final de temporada. Con el contrato expirado, cada día que pasa parece que se aleja un poco más del Spotify Camp Nou.

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Al final, eludiendo comentar su futuro incierto, sí lanzó un mensaje de auténtico profesional. "Ahora lo más importante es pensar en ganar los 4 partidos que nos quedan y sumar los 100 puntos. Luego tocará disfrutar la liga con todos los aficionados".

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