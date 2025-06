Lewy estalla: "Nunca me ha importado caerle bien a todo el mundo"

No cabe duda que Robert Lewandowski ha vivido un final de temporada complicado. Los problemas físicos le han lastrado de forma importante, hasta el punto de perderse partidos importantes y solo poder ayudar desde el banquillo o con minutos aislados y lejos de exhibir su mejor nivel. El Barça bien lo puede certificar en su duelo de semifinales de la Champions League frente al Inter.

Por si fuera poco, finalizada la temporada en España, Lewy decidió tomarse un pequeño descanso y renunció a los dos compromisos internacionales con la selección de Polonia. Otra avalancha de críticas por borrarse de un amistoso y un partido clasificatorio de cara al Mundial.

Lewandowski parece haber dicho basta. El delantero polaco ha preferido cortar por lo sano y afrontar la situación de crisis personal en Polonia. En los prolegómenos del partido amistoso entre Polonia y Moldavia, que además servía de homenaje a Kamil Grosicki, Lewy sorprendió haciendo acto de presencia y concediendo unas jugosas declaraciones a la televisión polaca.

Por supuesto, el delantero azulgrana, de entrada, fue cuestionado por los motivos que le llevaron a la renuncia de la selección. La respuesta ya indica el malestar profundo del goleador. "No tengo que dar explicaciones sobre los motivos por los que tomé esta decisión. ¿Fue correcta? En el momento que lo decidí, lo fue. Creo que los chicos se las arreglarán sin mi presencia. Este equipo no depende de mí", sentenció.

Lewandowski incidió en las críticas reiteradas que ha recibido en los últimos tiempos a la hora de defender una selección polaca que no ha cosechado buenos resultados en las distintas competiciones que ha disputado. "Recuerdo que no hace mucho empecé un partido desde el banquillo y la gente preguntó, ¿por qué no juega?. Después jugué un partido menos importante, me lesioné y las preguntas fueron justamente al revés. ¿Por qué ha jugado?".

Ajeno al ruido externo

Lewy asegura permanecer ajeno a todas estas críticas continuas. Eso sí, lamenta que todo el mundo extraiga conclusiones sin tener toda la información a su alcance. "La gente no tiene toda la información, insinúa cosas y saca conclusiones erróneas. Poca gente sabe lo que realmente me pasa. La vida profesional es una cosa, pero también es privada. Los seguidores querrían saberlo todo, pero es imposible", puntualizó.

A sus 36 años, a las puertas de cumplir los 37, Robert confiesa que cada vez le importa menos el entorno futbolístico. "Ya he aprendido que si no mantienes la distancia es difícil mantenerse al máximo nivel. Nunca me ha importado caerle bien a todo el mundo".

Duras reflexiones para un Lewandowski que está en el punto de mira en Polonia. La selección disputará el próximo martes 10 de junio un partido delicado frente a Finlandia en el camino hacia el Mundial.