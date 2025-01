Lewy y un equipo de absoluta confianza ante la Atalanta

Seis victorias y un empate. El camino del Barça en la actual Champions League, con un formato tan novedoso como duro, es hasta ahora casi perfecto. El cuadro de Hansi Flick se ha mostrado competitivo ante todo tipo de rivales y contextos. Y quiere poner la guinda este miércoles en la visita de la Atalante al Estadi Olímpic.

Montjuïc merece una última 'traca' antes de ponerse en modo eliminatoria. Y en esta rúbrica de un gran arranque de Liga de Campeones, el mejor del último lustro con diferencia, hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno, que a nivel clasificatorio el objetivo principal ya está cumplido. El Barça, pase lo que pase esta noche en la 'Muntanya Màgica', se clasifica directo para octavos de final. Es segundo con 18 puntos y el noveno, que es el primero que se vería obligado a disputar los playoffs previos, tiene 13.

Flick charla con sus jugadores en la previa ante el Benfica / Valentí Enrich

A partir de ahí, es evidente que no es un duelo trascendental en ese sentido. Hansi Flick ya viene de hacer bastantes rotaciones ante el Valencia hace un par de días. Y, salvo sorpresa, seguirá dando descanso y agitando la coctelera. Porque viene un calendario muy denso, porque en Liga no hay margen de error y prácticamente cada fin de semana será una pequeña final. Y porque tiene a toda la plantilla enchufadísima y el otro día quedó claro que salga quien salga rendirá bien. Y saldrá a comerse el césped.

MOTIVO ECONÓMICO

Pero eso no significa que no sea un duelo importante. A nivel económico (cada victoria son más de dos millones de euros) y, por qué no, para soñar con acabar primeros. El Liverpool está a tres puntos y tiene una complicada visita a los Países Bajos para medirse con el PSV. Si cayera y el Barça ganara, podría haber 'sorpasso'.

En ese sentido, si el otro día, por ejemplo, Flick dio entrada a Frenkie de Jong, Fermín o Ferran, esta vez se espera que sigan descansando futbolistas. Cubarsí, Casadó y Raphinha o Lamine, quizás. Aunque por las palabras del técnico alemán tampoco descartemos que salga con el once de gala. Sin contemplaciones.

Fermín celebra uno de los tantos ante el Valencia / JORDI COTRINA

Arriba, regresará, salvo sorpresa, Lewandowski. El polaco salió de suplente ante el Valencia, jugó media hora y terminó 'mojando'. Y es impensable que empiece dos encuentros seguidos en el banquillo. El 'Tiburón', tras su gran encuentro, podría tener continuidad para así poder descansar Raphinha o Ferran.

En la medular, tras no jugar ni Pedri ni Gavi, se espera que ambos regresen al once. Casadó podría ser esta vez el que rote y dar entrada en el pivote a Frenkie. En la retaguardia, Gerard Martín podría dar descanso a Balde. Pero no descartemos que salga con su cuarteto de gala y con Araujo-Cubarsí en el eje. O que siga Eric y sea el de Estanyol el que descanse esta vez pensando en la Liga.

ERIC, EL 'RENACIDO'

Un Eric Garcia que, sin lugar a dudas, está viviendo su mejor momento de la temporada. Después de los rumores de una posible venta en este mercado invernal, Flick mantuvo un cara a cara con él. Y ambos decidieron que el de Martorell siguiera hasta final de curso.

Si su incidencia hasta hace un par de semanas era más bien escasa, las tornas han cambiado. Fue importante en Lisboa con uno de los goles de la remontada al Benfica y ante el Valencia fue titular como central a buen nivel. Esta noche puede mantener el protagonismo.