Lewandowski vuelve a entrenar con el grupo

Grandes noticias para el Barça, que en la sesión de hoy ha recuperado un efectivo importante de cara al tramo de temporada que viene. Según ha podido saber SPORT, Robert Lewandowski volvió hoy a hacer parte del grupo en la Ciudad Deportiva, un día después de la derrota por 2-1 del Barça en el Santiago Bernabéu. La idea es que poco a poco vaya entrando en la dinámica de grupo y, según sus sensaciones, que por ahora son muy buenas, pacte con los servicios médicos los pasos a seguir para ajustar las cargas de trabajo y definir cuándo estará en condiciones de reaparecer.

El Barça emitió un comunicado el pasado 14 de octubre informando de una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo durante el parón de selecciones con la selección polaca. En el comunicado no especificaba un tiempo de baja exacto pero ahora, casi dos semanas más tarde, el futbolista vuelve a participar en una sesión con el grupo, por lo que su regreso podría ser este mismo fin de semana.

La sesión de recuperación dejó a varios titulares en el gimnasio por la carga acumulada de minutos, pero el delantero polaco sí saltó al césped tras varias semanas ausente, aprovechando que el entrenamiento era de baja intensidad.

La plantilla estaba citada a las 10:00 horas para el desayuno y comenzó el entrenamiento a las 11:00h. Si las sensaciones continúan siendo positivas, Lewandowski entrará en la convocatoria para el partido de este fin de semana ante el Elche. El club quiere pasar página del Clásico y preparar el duelo con normalidad: la vuelta del ‘9’ devuelve al equipo una referencia en el área que se ha echado de menos.