Lewandowski se ve con cuerda para rato

El delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski, ha asegurado que no piensa en colgar las botas a corto plazo. A sus 35 años, cumplirá 36 el 21 de agosto, cree que tiene todavía recorrido. El ariete polaco se encuentra en óptimas condiciones físicas y, en una entrevista con EURO 2024, confesó que "no quiero arrepentirme de haberme retirado demasiado pronto".

Lewandowski, cuestionado sobre una posible su retirada del fútbol internacional, comentó que "no quiero arrepentirme de haberme retirado demasiado pronto, cuando todavía podría haber jugado más tiempo", dijo, para agregar que "por otro lado, no quiero luchar con esa decisión cuando llegue ese momento. Y, tal y como están las cosas, todavía no ha llegado. Necesito sentirlo dentro de mí. Seguramente nadie tendrá influencia sobre mí y mi familia, nadie de fuera".

Sobre la Eurocopa de Naciones, de la que Polonia ya ha quedado apeada después de los dos primeros partidos de la fase de grupos, pidió: "Déjenme ser claro, dado el grupo en el que estamos. Francia, Holanda y Austria están todos en cuartos de final de la Euro. Nosotros habíamos alcanzado un listón muy alto que, lamentablemente, no hemos podido igualar".

Contra Francia espera "la mejor Polonia"

En cuanto al tercer y último partido de Polonia en la Eurocopa, este miércoles contra Francia, el azulgrana confesó que "espero que juguemos nuestro mejor partido del torneo. Aunque solo podemos jugar por el orgullo, espero que juguemos un buen fútbol, creemos oportunidades y marquemos goles. Sabemos que no podemos derrumbarnos incluso si las cosas se ponen feas. Es difícil. Necesitamos tener un plan y cumplirlo de principio a fin, independientemente del resultado".

Sobre el futuro con Polonia y la posibilidad de llegar a 200 partidos internacionales (suma 151 en estos momentos), dijo: "Realmente no lo sé. En esto entran en juego varios factores. Jugar tantos años a un cierto nivel, con grandes expectativas, tratando de hacer realidad no solo mis sueños, pero también los sueños de los polacos, es una carga. Por supuesto, me siento bien en el equipo, el ambiente que hay dentro te hace disfrutar aquí. Físicamente, eso tampoco me preocupa".

El KO contra Austria

De su debut en la Euro, contra Austria el pasado 21 de junio después de superar unas molestias físicas, dijo: "El comienzo no fue como debería haber sido. El final de la primera parte se vio mucho mejor, los primeros 20 minutos de la segunda parte también fueron mejores, pero los últimos 20 minutos después de que encajamos el gol, simplemente nos desmoronamos".

Finalmente, Lewandowski comentó los momentos especiales que vivió en el BVB Stadion de Dortmund, donde se jugará el Francia-Polonia: "Recuerdo muchos. No me refiero a la semifinal de la Liga de Campeones, donde marqué cuatro goles, sino a los goles que nos dieron el campeonato alemán. También los partidos en los octavos de final de la Liga de Campeones, por ejemplo en los cuartos de final contra el Málaga, en la semifinal contra el Real Madrid y en la Bundesliga, donde también marqué algunos hat-tricks".