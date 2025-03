Lewandowski: "Un triunfo como el del domingo te da mucha confianza"

Robert Lewandowski ya está en Polonia. El delantero del Barça jugará con su selección ante Lituania el viernes y contra Malta el lunes, dos partidos correspondientes a la fase de clasificación para el próximo Mundial. Deberá regresar rápido a Barcelona, especialmente si se mantiene la fecha del jueves 27 de marzo para disputar el partido entre el Barça y Osasuna aplazado en su día por la repentina muerte del doctor Carles Miñarro.

Poco tiempo de descanso para el delantero polaco, que confesó hoy en su país lo poco que había descansado tras el partido contra el Atlético de Madrid. "No dormí bien después del partido. Llegamos de vuelta a Barcelona a las 3 de la mañana y cuando llegué a casa no pude dormir mucho. Tuve que volar temprano por la mañana así que no descansé lo suficiente y pienso compensarlo hoy", declaró en rueda de prensa ante la prensa polaca.

El máximo goleador de la Liga fue clave en la remontada azulgrana en el Metropolitano. Marcó un gran gol en la jugada siguiente al 2-0 de Sortloth e inició el camino de una gran remontada que mantiene al Barça como líder del campeonato con un partido menos. Lewandowski está seguro que la victoria ante el Atlético de Madrid dará mucha confianza. "Un partido como este te da mucha moral, especialmente cuando estás 2-0 abajo y luego marcas cuatro goles y ganas. Este tipo de victoria aumenta la confianza en uno mismo, especialmente cuando quedan tantos partidos en la temporada. Te da energía positiva", acabó el jugador azulgrana.