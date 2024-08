Lewandowski: "Debemos trabajar más fuerte que en el pasado si queremos ganar algo"

Robert Lewandowski concedió una entrevista a 'ESPN' en la que habló de varios temas de actualidad: su situación personal, la llegada de Flick, la marcha de Xavi o incluso el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. El delantero polaco cree que el Barça debe trabajar "más fuerte que en el pasado" si quiere aspirar a levantar títulos a final de temporada.

Preguntado sobre cómo se siente físicamente, el polaco aseguró que se ve mejor que los últimos años. "Me siento mejor que en los últimos años físicamente. Aunque soy mayor, todavía no siento la diferencia. La última temporada fue más difícil para mí a nivel físico. Sé lo que hice mal, lo que pude hacer mejor... Pero físicamente no veo la diferencia entre ahora y dos años atrás. Todavía puedo marcar muchos goles", recalcó lleno de confianza en todo el fútbol que lleva dentro a sus 35 años.

Sobre el nuevo proyecto, 'Lewy' se mostró exigente. "Algo nuevo se viene. Sabemos que tenemos que trabajar duro, más que en el pasado. Es la única manera si queremos ganar algo. Tenemos un gran potencial en el club, pero debemos actuar como equipo. Hay que intentar dar lo mejor.", valoró.

"XAVI HIZO UN GRAN TRABAJO"

Respecto a la salida de Xavi, el polaco solo tuvo palabras de elogio hacia el egarense. "Xavi hizo un gran trabajo, vino en un momento difícil. Él está muy vinculado al Barça emocionalmente y a veces eso no es fácil. Hizo un gran trabajo. Aunque los últimos momentos no fueron perfectos ni para él ni para nosotros, cuando vino al club y lo que cambió fue sensacional. Estoy orgulloso de haber estado esta época a las órdenes de Xavi", declaró.

Por último, Lewandowski calificó a Mbappé como "un gran jugador" pero animó al Barça a estar centrarse en solo el Barça y no en lo de fuera.