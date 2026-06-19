Lewandowski toma la decisión definitiva sobre su futuro

Robert Lewandowski ya ha decidido. Si hace ahora prácticamente un mes anunció su salida del Barça tras cuatro temporadas en el equipo blaugrana, ahora el delantero está ya cerca de firmar un nuevo contrato, que puede ser el último en su carrera. Varios medios de comunicación polacos aseguran que el goleador ya ha definido su futuro y que se enrolará definitivamente al Chicago Fire de la MLS para las dos próximas temporadas, con opción a una tercera. Hay ya acuerdo total y Lewandowski ha decidido renunciar a contratos multimillonarios en Arabia Saudí para emprender una nueva aventura en los Estados Unidos.

Lewandowski viajó la semana pasada hasta Chicago para reunirse con los ejecutivos del club y el entrenador y ver sobre el terreno lo que le podría esperar en la MLS. El polaco quería escuchar de primera mano la propuesta deportiva y parece que salió satisfecho del encuentro. Ha meditado durante una semana hasta dar el OK al Chicago Fire y este fin de semana -el domingo en concreto- viajaría ya de nuevo hasta los Estados Unidos para ser presentado el próximo lunes de forma oficial.

El goleador polaco tenía propuestas en firme del Al Ittihad de Arabia Saudí y el Al Hilal. Con muchos millones sobre la mesa, pero tanto él como su familia han decidido instalarse en Estados Unidos para seguir con su carrera profesional. Lewandowski percibirá un contrato de crack superior a los 10 millones de euros netos por temporada y podría enrolarse como embajador dle Chicago una vez decida retirarse de los terrenos de juego.

La idea de Lewandowski es seguir a tope durante las dos próximas temporadas y no se retirará de su selección nacional por lo que podría llegar a la próxima Eurocopa. Está convencido de que, físicamente, puede rendir al máximo nivel y así se lo comunicó al Barça. De hecho, no siguió como blaugrana porque no aceptaba tener un rol secundario en el equipo al verse capacitado para jugar sin problemas el próximo curso.