Lewandowski: "Todavía tengo mucho que dar"

Mucho se ha empezado ya a especular en los últimos días con el futuro de Robert Lewandowski. El delantero polaco acaba contrato el próximo 30 de junio con el Barça y no se sabe todavía lo que sucederá, teniendo en cuenta que en agosto cumplirá 38 años y que está temporada está perdiendo algo de protagonismo. En Polonia, el jugador azulgrana ha reivindicado que la edad no es un obstáculo para seguir rindiendo al mejor nivel.

"Siento que todavía tengo mucho que dar", dijo Lewandowski en una entrevista con TVP Sport tras el partido entre Polonia y Lituania en el que marcó uno de los dos goles de su país. Fue el gol número 87 del atacante azulgrana con Polonia.

Lewandowski quiso responder a los críticos con su rendimiento y a los que siempre miran su fecha de nacimiento. "Cuando alguien busca algún aspecto de mí que le permita explicar algo, siempre dice que soy viejo, que no puedo correr, que no tengo ganas de correr o que no trabajo", confesó. "Y eso es una tontería. Basta con mirar la distancia que he recorrido y cuánto he corrido, así que no es así. Claro que soy consciente de que a mi edad, jugar menos minutos podría beneficiarme a lo largo de la temporada", explicó.

El capitán de la selección polaca tiene claro que debe dosificarse, pero explica que lo da todo en los entrenamientos. "No quiero decir que sea víctima de mi edad, pero hay gente que sabe aprovecharla, pero me siento muy bien. Obviamente, no espero jugar los 90 minutos en cada partido, o veo el fútbol de forma un poco diferente, pero una vez en el campo, sé que puedo con él, y no supone una gran diferencia, porque sigo estando bien físicamente en los entrenamientos, sigo destacando. No es que desaparezca en los entrenamientos, así que en ese sentido, siento que todavía tengo mucho que dar", concluyó el jugador del Barça.