Lewandowski: "No he tenido presión por jugar, todo empieza en septiembre"

Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, Robert Lewandowski ha inaugurado la concentración de la Selección Polaca atendiendo a los medios de comunicación. Sin embargo, la rueda de prensa de este lunes no ha sido como las demás, pues significa su vuelta al combinado nacional después del lío de este verano con el ya exseleccionador Michal Probierz. El entonces preparado polaco le llegó a arrebatar la capitanía al delantero del Barça y este anunció su renuncia a la Selección.

Tras el revuelo formado, Probierz dimitió y la Federación Polaca puso en su lugar a Jan Urban, que consiguió convencer a Robert para que regresase. Así pues, 'Lewy' se reincorporó a su Selección como capitán y con todos los galones como máximo referente del equipo. No obstante, en este arranque de temporada no ha tenido la continuidad que hubiera deseado después de su lesión, que le impidió estar presente en el Gamper y el estreno liguero en Mallorca.

En los siguientes dos encuentros, Flick siguió apostando por Ferran Torres como titular y Lewandowski tuvo que salir desde el banquillo. Sobre su falta de minutos se pronunció el propio Robert: "No nos engañemos, estuve lesionado dos semanas. Pero la temporada acaba de empezar, es muy larga. No tenía presión por jugar el máximo número de minutos lo antes posible. Sé que agosto es el mes para coger ritmo, pero todo empieza en septiembre, así que sabía que tenía que tomármelo con calma", aseguró el polaco en rueda de prensa.

Robert Lewandowski en el banquillo durante el partido ante el Levante. / Andreu Esteban / EFE

Con todo, el ariete del Barça afirmó estar completamente en forma: "Estoy contento de estar al 100% listo para la temporada", dijo. De este modo, Lewandowski afrontará el último año de contrato con el conjunto azulgrana. Al respecto de su protagonismo, 'Lewy' no se mostró demasiado preocupado: "Veremos cómo me siento. Preveo un inicio de temporada tan duro como el del año pasado, y debemos estar preparados para ello. Prefiero centrarme en la calidad, no en la cantidad. También soy consciente de que la intensidad actual es alta, así que todos necesitaremos descansar".

El enfrentamiento con Probierz

El tema central de la rueda de prensa de la Selección Polaca fue la vuelta del polaco tras el conflicto con el anterior seleccionador. Lewandowski negó haberse alegrado por la salida de Probierz: "Todo cambio de entrenador es un fracaso. Este tema ya se ha tratado, he expresado mi opinión al respecto, no tengo nada que añadir. Creo que este problema ya está resuelto y ahora queremos centrarnos en el futuro", dijo el jugador azulgrana.

Sobre cómo vivió el enfrentamiento durante este verano, confesó que "no fue una situación fácil", pero puso en valor el apoyo que recibió por parte de la afición: "Fue algo especial y extraordinario para mí. Les estoy muy agradecido. No me lo esperaba, pero me demostró muchísimo. Me impactó la magnitud del apoyo", aseguró el capitán polaco.