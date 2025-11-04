Lewandowski: “Mi temporada empieza ahora”

Robert Lewandowski habló con la serenidad de quien sabe que todavía tiene mucho que decir. En la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Brujas, el delantero polaco reconoció que este inicio de temporada no ha sido sencillo, pero también dejó claro que ahora es su momento. “Me siento bien después de la lesión, físicamente muy bien. Ya jugué con el equipo hace tres días y lo más importante ahora es cómo puedo ayudar a ganar”, comenzó, con un tono firme y optimista.

El polaco reapareció el pasado domingo ante el Elche después de perderse tres partidos consecutivos y aseguró que, tras un inicio marcado por los problemas físicos, llega el momento de su verdadero despegue. “He tenido dos lesiones en este inicio, pero llevo trabajando muy bien en las dos últimas semanas. Ahora estoy a un nivel alto. De alguna manera, mi temporada empieza ahora”, confesó. “Si jugamos como equipo, somos peligrosos y podemos ganar títulos. Por mi experiencia tengo calma, y sé que puedo ayudar al equipo”.

Lewandowski explicó que la gestión de las cargas y el trabajo con el cuerpo técnico han sido clave para recuperar las mejores sensaciones. “He perdido muchos minutos esta temporada, e ir con la selección me ayudó mucho. El plan que he seguido ha sido especial para mí. Con la experiencia de los entrenadores me han dicho cuál es el trabajo mejor para mí y estoy muy feliz con el trabajo hecho”, detalló. “Me siento muy bien y espero poder jugar a un nivel alto hasta final de temporada. No importa cómo se empieza la temporada, lo importante es cómo se acaba”.

El delantero insistió en que su prioridad no son las cifras, sino el rendimiento colectivo. “Si hablamos de números, no sé si podré hacer los mismos que el año pasado porque he perdido muchos partidos por las lesiones, pero cuando estoy en el campo, puede que el promedio de minutos y goles sea similar”, reflexionó. A sus 37 años, Lewandowski es consciente de que su rol está evolucionando, pero mantiene intacta la ambición: “Con la edad que tengo sé que no puedo jugar tanto como antes, pero estoy bien. Entreno a un nivel muy alto, y si jugamos como equipo, para los delanteros es mucho más fácil. Si trabajamos duro, los resultados llegarán”.

“No tengo prisa por decidir mi futuro”

Preguntado por su futuro, el polaco respondió con calma y sin esquivar el tema: “Primero, no tengo prisa. Lo más importante será qué sensaciones tenga una vez acabe la temporada. Tendré que ver qué hacer con mi vida, pero ahora estoy centrado en marcar goles y ganar títulos con el equipo”.

Lewandowski, que ha sido una de las voces con más peso dentro del vestuario, admitió que el grupo ha sufrido altibajos por las lesiones, pero confía en que la situación cambie: “En general, es un poco lo que dijo el míster, que nos ha faltado estabilidad con los jugadores, que hemos estado lesionados. El año pasado jugábamos a tope, y repetirlo no es fácil”, apuntó. “Ahora empieza desde cero, pero tenemos ganas. Queremos ganar los partidos, y a veces da igual cómo, lo importante es ganarlos. Estoy seguro de que volveremos a estar en nuestra mejor forma y ganaremos bien. Si jugamos fuerte, podemos ganar títulos”.

Un desafío europeo

El encuentro en Bélgica será un nuevo examen para el Barça, que busca consolidarse en el grupo y dar un paso firme hacia los octavos de final. Lewandowski conoce la importancia de cada partido. “Para nosotros cada punto es muy importante, como vimos la temporada pasada, cuando hubo equipos con muchos problemas para pasar a la siguiente ronda”, recordó. “En nuestra cabeza solo está cómo ganar este partido. No será fácil contra el Brujas, pero si volvemos con los tres puntos, será lo mejor”.

El delantero también tuvo palabras para su nuevo compañero Marcus Rashford, llegado en verano y con quien ha establecido una buena conexión. “Ya lo veía en el United y sabía que tenía un gran potencial. Desde el primer día hablamos mucho y creo que es un jugador que nos puede ayudar mucho. Está jugando bien y creo que aún podemos jugar mejor. A medida que tengamos más estabilidad, con Marcus seremos más fuertes”, valoró.

En cambio, prefirió no extenderse sobre Lamine Yamal, pese a la insistencia de los periodistas. “Yo hablo con él desde hace mucho tiempo, pero lo que puedo decir ahora es que no hablo sobre Lamine. Él necesita calma. Yo hablo sobre mí”, zanjó con una sonrisa.

El inicio de una nueva etapa

Con su habitual mezcla de profesionalidad y autocrítica, Lewandowski quiso transmitir confianza y perspectiva. Sabe que el Barça necesita goles y liderazgo, y él está decidido a aportar ambas cosas. “He tenido tiempo para recuperar, para pensar, y para volver con fuerza. Ahora quiero disfrutar en el campo, ayudar al equipo y ganar. Sé que cuando jugamos como un bloque, somos muy difíciles de parar”, concluyó.

Después de un inicio irregular, Robert afronta el tramo decisivo del curso con la convicción de quien se siente preparado para volver a ser determinante. Su mensaje fue claro y directo: su temporada, la verdadera, empieza ahora