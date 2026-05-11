De la 'estelada' de Lewandowski al vapeo de Szczesny

La plantilla del Barça, subidos todos los futbolistas en un autocar descapotable, celebra el título de Liga número 29 de la entidad por las calles de Barcelona. Las calles de la Ciudad Condal, llenas para recibir a los campeones, se han volcado con el equipo que dirige Hansi Flick desde hace dos temporadas, pero la fiesta es de las grandes tanto a pie de calle como en el interior del vehículo, que se desplaza lentamente por la capital catalana.

Desde el inicio de la rúa, dos futbolistas han tomado el mando del autocar, sentándose en la parte frontal, siendo los primeros que la afición observan cuando se acerca la comitiva. Se trata del clan polaco, formado por Lewandowski y Szczesny; el delantero al lado derecho y el portero, a su izquierda. Ambos lucen gafas de sol y disfrutan del ambiente espectacular en una tarde soleada. Para el '9', sin duda, se trata de un momento muy especial porque todo apunta a que esta será su última campaña en el Barça tras cuatro años de contrato después de abandonar el Bayern en los que ha sido capaz de celebrar tres títulos de Liga.

Lewandowski y Szczesny, en la rúa de campeones del Barça / VALENTÍ ENRICH

Su compañero, que tiene un año más y ninguna intención de no cumplirlo, es una de las sensaciones de la fiesta. Son muchos los culés que le han recibido al grito del ya prácticamente tradicional "Szczesny fumador, Szczesny fumador". Por supuesto, el guardameta, al que le va la marcha, no defraudó y, armado con un vaper, dedicó varias caladas con sus correspondientes expulsiones de humo al respetable, recibiendo a cambio la ovación de quienes pobablan las calles.

Tek, incapaz de mantenerse quieto, no dejó de moverse, aunque siempre regresando al palco improvisado que el clan polaco se montó en el techo del vehículo. En una de sus escapadas regresó con un recipiente lleno de helado de tres sabores distintos que degustó junto a Lewandowski. Incluso Flick se pasó por allí para pedir su parte del pastel, en este caso su parte del helado. "Toma, míster", pareció decir Robert, que incluso tuvo tiempo de agarrar al vuelo el micrófono de un medio de comunicación polaco para hacer unas declaraciones. Todo ello mientras seguían moviéndose al ritmo de los cánticos que se escuchaban procedentes de la afición. Más tarde llegó la pizza. Y el lunes ya nos pondremos a regimen otra vez.

La 'estelada', de nuevo protagonista

Pero la mejor imagen llegó pasadas las siete y media, cuando Lewandowski no se cortó ni un pelo a la hora de hacerse suya una enorme 'estelada' y la hizo ondear al frente del autocar. Fue una acción muy celebrada por quienes observaban desde las calles. Tanto que Raphinha fue el siguiente en agarrar la bandera y repetir la fotografía regalada por Robert. Ambos, repitiendo lo ocurrido hace un año con Iñigo Martínez, que también ondeó durante la rúa de campeones la bandera independentista catalana.