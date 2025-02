Lewandowski sigue marcando goles sin despeinarse

Un día más en la oficina. No es el jugador del Barça más brillante ni el más enérgico pero es el más regular en su rendimiento. Robert Lewandowski acude a su cita con el gol con puntualidad británica. Puede estar más o menos fino o inspirado pero los goles se le caen de los bolsillos. En el Sánchez Pizjuán marcó el primer tanto y ya suma 31 goles en los 33 partidos que ha disputado esta temporada.

Pedri fue escogido el mejor jugador del partido, Raphinha marcó el gol más espectacular, Lamine dejó destellos de un talento único pero Lewandowski siempre es Lewandowski. A sus 36 años su rendimiento no decrece sino todo lo contrario.

El oficio de un goleador

Su gol contra el Sevilla es propio de un '9' que conoce este oficio como ha habido pocos goleadores en la historia. Siempre está atento, concentrado y con la calidad suficiente para engañar al portero Nyland aprovechando un remate de Iñigo.

Es cierto que fue un tanto que no se pudo disfrutar en exceso a causa del gol de Vargas en el minuto siguiente pero lo suyo es estar ahí preparado para cazar cualquier balón suelto.

Lewandowski celebra con Lamine Yamal su gol ante el Sevilla / Javi FERRÁNDIZ / Sport

Flick no le hizo jugar en Mestalla, el alemán le cuida y gestiona sus minutos con la habilidad de un sabio y el polaco no falla. Su nivel de vistosidad no es el de otros cracks más emergentes como Lamine y Pedri pero ante la insultante juventud del equipo Lewi ofrece oficio. Oficio para trabajarse el gol como un artesano.

Más goles que Mbappé

Esta liga que tenía que ganar de calle el Real Madrid con un Mbappé fichado como una superestrella sigue teniendo a Robert Lewandowski como el máximo goleador del camperonato. El francés está en su mejor momento y ya suma 16 goles en el torneo de la regularidad pero el pulso por el Pichichi lo sigue ganando el delantero polaco.

Los habrá más rápidos, más potentes, más creativos y espectaculares pero nadie tiene la relación con el gol de Lewandowski. Su fiabilidad y regularidad es un tesoro para un Barça que dispone de múltiples recursos ofensivos pero que no renuncia a un delantero centro nato.

Lewandowski celebra con Gavi su gol contra el Sevilla / AP

Si Ferran Torres anota un triplete en Mestalla, si Olmo demuestra que puede ser un gran falso nueve Flick lo entoma como buenas alternativas pero el plan A sigue pasando por un viejo zorro casado con el gol. En el Sánchez Pizjuán no completó un partido brillante pero de nuevo marcó sin despeinarse.