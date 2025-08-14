Lewandowski sigue entrenando al margen del grupo

A falta de dos días para el estreno liguero en Son Moix, Robert Lewandowski continúa ejercitándose al margen del grupo tras sufrir unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. El delantero polaco ha entrenado hoy en solitario y sigue un plan específico de trabajo para recuperarse lo antes posible. El jugador trabaja a contrarreloj pero no se correrá riesgo alguno pues lo importante es que esté al cien por cien durante toda la temporada.

De esa misma manera, el cuerpo técnico y los servicios médicos gestionan cuidadosamente las cargas físicas de varios futbolistas que acumulan cansancio tras la pretemporada. Este cansancio no implica que el jugador sienta molestias ni mucho menos que esté lesionado, simplemente se trata de una labor preventiva que consiste en proteger a los jugadores para que la fatiga no derive en problemas musculares. El trabajo de los servicios médicos, en este sentido, es muy positivo y se tiene una comunicación muy fluida con el staff técnico de Flick.

Hoy, por ejemplo, Koundé, Casadó o Bernal realizaron cortos ejercicios individuales además del mencionado Lewandowski, obedeciendo a una estrategia habitual en el Barça para optimizar la potencia de los jugadores y garantizar que lleguen frescos y sin riesgo a los primeros partidos de liga.

Por otro lado, el protagonista en el estreno liguero tendrá nombre y apellidos tras varias semanas de dudas y especulación: Joan García. El guardameta estará presente ante el Mallorca después de que el informe médico de LaLiga, emitido ayer, confirmara que la lesión de Ter Stegen supera los cuatro meses de baja.

El estreno liguero genera optimismo tras una excelente pretemporada del equipo de Hansi Flick que, tras haberse reforzado con jugadores de garantías –y sin haber gastado mucho dinero– promete brindar una gran temporada a su afición con un objetivo muy claro y que ha dejado huella a los jugadores tras la dolorosa derrota en Milán: ganar la Champions League. Hay equipo.