Lewandowski: "Sigo viendo favorito al Barça"

Robert Lewandowski sigue pendiente del Barça desde Estados Unidos. El delantero polaco, ahora jugador del Chicago Fire, habló con el Diario AS desde Los Ángeles y repasó la actualidad de su exequipo, el inicio de temporada, las opciones en la Champions y también el nuevo proyecto del Real Madrid con José Mourinho. El exazulgrana reconoció que no ha podido seguir demasiado los primeros partidos del equipo de Hansi Flick, aunque sí permanece atento a lo que sucede en Barcelona. “He visto poco de los dos partidos, pero sé la situación actual del club. Necesitan un poco de tiempo y espero que el Barcelona siga jugando bien. Tiene muy buenos jugadores”, explicó.

Robert Lewandowski, autor de un doblete con el Chicago Fire / EFE

Lewandowski también se refirió al potencial ofensivo del equipo después de un verano en el que el Barça ha perdido gol con su marcha, la salida de Ferran Torres y otros movimientos en ataque. El polaco recordó el peso que tuvo la producción ofensiva del pasado curso y se mostró confiado en la capacidad del club para encontrar soluciones: “La temporada pasada marcamos 65 goles” y “el Barcelona sabe cómo trabajar hasta el final”, señaló al hablar de los movimientos realizados para reforzar la delantera.

Confianza en la Champions

Donde Lewandowski se mostró especialmente optimista fue al analizar las opciones europeas del Barça. “Esta etapa para el equipo puede ser diferente a la temporada pasada porque tiene muchos jugadores con calidad y nuevos fichajes”, afirmó. El polaco considera que el crecimiento de los jóvenes puede ser determinante: “Creo que para el Barcelona la Champions es un sueño, pero es un momento en el que tiene jugadores que hace dos o tres años eran muy jóvenes y ahora tienen experiencia”.

Robert Lewandowski, agradeciendo el apoyo a la afición / Kamil Krzaczynski

Su pronóstico fue claro: “El Barça es uno de los favoritos con dos o tres equipos más”. Lewandowski, sin embargo, recordó que el rendimiento en Europa no se decide en agosto o septiembre. “En Europa no importa cómo juegas al principio de temporada, sino mantener el nivel el resto del año. Espero que al final podamos hablar sobre el Barcelona y cuántos títulos ha ganado”, añadió entre risas.

El delantero también habló del Real Madrid y de la nueva etapa con Mourinho. “El Madrid ahora es más fuerte con los nuevos fichajes y con José”, reconoció. Aun así, dejó clara su preferencia: “Mi sensación es que después de dos años sin ganar nada su mentalidad es importante y puede ser muy fuerte esta temporada, pero yo siempre estoy con el Barcelona”.