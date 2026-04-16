"Lewandowski se está separando poco a poco de Flick y su prioridad ya no es seguir"

Robert Lewandowski decidirá su futuro este mes de abril y una vez el equipo tiene encarrilada la Liga y ha caído eliminado de la Champions. El delantero tiene una oferta de renovación a la baja encima de la mesa y numerosas ofertas del extranjero y debe responder al Barça en cuestión de semanas. En Polonia ya tienen claro que su futuro se aleja del Camp Nou, algo que no era lo que se presumía hace solo unos meses: "No me imagino que esta sea una decisión fácil para Robert. Por lo que me llega, quedarse en el Barcelona ya no es una prioridad para él. Hasta cierto punto, parecía que sí, por la familia, la marca, el fantástico estadio y la afición, pero ahora ya no", sentenció el periodista Sebastian Staszewski, autor de la biografía del jugador.

Para Staszewski, Lewandowski está notando su ostracismo en las últimas semanas y tiene claro que ha comenzado a dejar de contar con el apoyo deportivo de Hansi Flick a pesar de que relación sigue siendo buena: " Robert ve las decisiones que Hansi Flick ha estado tomando últimamente... y hoy parece que sus caminos se están separando poco a poco", explicó.

El futuro de Lewandowski es seguido desde Polonia con mucha atención ya que se trata de la gran figura del fútbol de su país. Y muchos relacionan la decisión que vaya a tomar con lo que hará con su selección, dónde parece que puede darse una retirada más pronto que tarde.

El escenario de Lewandowski ha cambiado. Su rendimiento ha bajado al igual que su participación en el once titular y la oferta de renovación de un año en el Barça ha llegado más como un deseo desde la directiva que desde la convicción del área deportiva y el cuerpo técnico. Lewandowski debe mantener una reunión con Flick para hablar del futuro, pero el polaco parece que se inclina cada día más por marcharse ya que se siente listo para seguir, al menos una temporada, al máximo nivel.

Lewandowski maneja el interés de Juventus y Milan en Italia y tiene ofertas de Arabia Saudí y la MLS económicamente importantes. Será su último contrato y desea tomar la decisión profesional y personal que más le convenga.