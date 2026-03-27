"Lewandowski seguirá en el Barça"

En Polonia están convencidos de que Robert Lewandowski seguirá la próxima temporada jugando en el Barça. Así lo ha explicado un periodista polaco, Janusz Michallik, en Kanał Sportowy. Argumenta su afirmación en una conversación que habría tenido con el entrenador del Chicago Fire, Gregg Berhalter, que habría intentado convencer al delantero para que se una a su proyecto en la MLS. Sin embargo, la respuesta habría sido negativa por parte del jugador. No está claro si la charla habría sido informal o tendría carácter definitivo, pero lo que sí es evidente es que el técnico tendría una respuesta.

El conjunto estadounidense, tal y como ya informamos, está muy interesado en reclutar para la MLS al blaugrana. Tanto es así que Berhalter habría tomado la iniciativa de viajar directamente hasta Polonia, aprovechando el parón de selecciones, para hablar con el propio Lewandowski. Aunque no habrían tirado la toalla del todo, según explica Michalik, la operación parece muy complicada: "Al entrenador le parece que Lewandowski se quedará en el Barcelona”.

En manos de Flick y Deco

El '9' del Barça sigue sintiéndose fuerte para mantener la exigencia competitiva que supone jugar en un equipo que opta por todos los títulos cada temporada. Acaba contrato el próximo 30 de junio y su futuro no está definido, aunque su intención sería la de seguir en el Camp Nou, por lo menos, una quinta temporada. Para ello deberán llegar a un acuerdo, no solo en lo económico, sino también en lo deportivo porque Flick necesita seguir subiendo el nivel de la plantilla.

Lewandowski marcó ante el Newcastle / Siu Wu

Es evidente, pese a todo, que Lewandowski tiene y tendrá ofertas para seguir jugando si finalmente no firma su continuidad blaugrana. Ya sea en Estados Unidos, Arabia Saudita o en cualquier otra competición sin, obviamente, la misma exigencia que LaLiga. Si nos basamos en las palabras del periodista que ha podido hablar con el entrenador que le quería para la MLS, el polaco seguirá vistiendo la camiseta del Barça.