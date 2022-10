Lewandowski conquista Mestalla y salva a un Barça con dos caras

Un gol épico del delantero polaco en el tiempo añadido permite al conjunto azulgrana superar por la mínima a un Valencia peleón La primera parte del equipo culé fue bastante buena, pero los de Xavi perdieron el control del encuentro tras el descanso y sufrieron más de lo deseado

El Barça llegaba a Mestalla en busca de una victoria para reforzar su candidatura en la Liga y olvidar todos sus males europeos. Con la eliminación de la Champions dolorosamente formalizada, al equipo azulgrana no le quedaba otra que pasar página, dar un paso adelante en la competición doméstica y recuperar la confianza en sí mismo con una convincente imagen y un buen resultado en un estadio siempre hostil. Se quedó a medias en el primer objetivo, pero no en el segundo gracias a un gol en el último suspiro de Lewandowski, en una noche muy especial en la capital del Turia, que se vistió de gala para agasajar a David Villa y brindarle el homenaje que la pandemia le privó cuando se retiró de los terrenos de juego.

FICHA TÉCNICA Liga Santander VAL 0 ________________ 1 FCB ALINEACIONES Valencia CF Mamardashvili; Correia (Jesús Vázquez, 80'), Paulista, Cömert, Gayà; Guillamón, Foulquier, Almeida (Toni Lato, 72'); Kluivert (Castillejo, 72'), Cavani (Marcos André, 18'), Samuel Lino. FC Barcelona Ter Stegen; Balde, Koundé (Piqué, 74'), Eric Garcia (Marcos Alonso, 42'), Jordi Alba; Busquets (Gavi, 56'), De Jong, Pedri; Dembélé (Raphinha, 56'), Lewandowski, Ansu Fati (Ferran Torres, 56'). Goles 0-1, Robert Lewandowski (min. 93). Árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a Samuel Lino, Guillamón, Foulquier y Castillejo (Valencia) y a Eric Garcia, Marcos Alonso, Gavi, Piqué y Ferran Torres (Barça). Incidencias Partido correspondiente a las jornada 12 de la Liga Santander 2022/23, disputado en Mestalla ante 46.007 espectadores. Antes del encuentro, David Villa fue homenajeado con la inauguración de su lona en la fachada del estadio 'che'. Además, 'El Guaje' realizó el saque de honor del duelo.

Xavi fue poco revolucionario a la hora de confeccionar el once inicial. Dio continuidad a Ousmane Dembélé en el extremo y mantuvo su confianza en los cuestionados Sergio Busquets y Jordi Alba. Sorprendente y significativo que cuatro de los fichajes que el club materializó el pasado verano para impulsar el proyecto (Raphinha, Marcos Alonso, Bellerín y Kessie) empezaran el encuentro desde el banquillo. También fue suplente Ferran Torres en su regreso a ‘casa’. Balde volvió a ejercer de lateral derecho para intentar frenar a un Samuel Lino especialmente inspirado en el inicio de la temporada.

El brasileño, sin ir más lejos, tuvo la primera ocasión del partido tras el único error que cometió Koundé en la primera mitad. Atajó bien, con firmeza, Ter Stegen. La fogosidad local no duró más de cinco minutos: el Barça se hizo con el dominio del balón e interpretó muy bien el juego para ‘desactivar’ al impetuoso equipo de Gennaro Gattuso. Tuvo paciencia y aprovechó los espacios que generó y encontró. Solo faltó contundencia en el área rival. Ansu Fati, tan persistente como errático, malbarató dos aproximaciones muy claras. Primero desaprovechó una pérdida en salida de balón de Mamardashvili y, después, no fue capaz de batir al georgiano en un mano a mano que le ‘regaló’ Pedri. Por si fuera poco, la joya de la Masia también vio como le anularon un tanto por fuera de juego. Un último disparo suyo con la zurda no encontró portería.

Lewandowski, desesperado en algunos momentos, también estuvo muy cerca de marcar antes del descanso, pero su remate de cabeza se estrelló contra la madera. Koundé, con una extraordinaria acción defensiva para frustrar una conducción muy peligrosa de Justin Kluivert, puso el punto final a una primera parte que Cavani y Eric Garcia no pudieron acabar por lesión. Les sustituyeron Marcos André y Marcos Alonso, respectivamente.

El mensaje de Xavi en el primer instante de la reanudación fue elocuente: Raphinha, Ferran Torres y Gavi intensificaron los ejercicios de calentamiento que iniciaron en el entreacto. También llegó de forma instantánea, antes de que los recambios pudieran ingresar al ‘verde’, un susto de dimensiones considerables. Lino avanzó al Valencia con un remate en el segundo palo, pero el gol fue anulado correctamente por manos previas de Marcos André. Aunque el marcador no se moviera, desde entonces el guion del compromiso adquirió un definido tono ‘che’. Empujados por su estruendosa afición, los pupilos de Gattuso pusieron a prueba la capacidad de sufrimiento culé.

Lewandowski, al rescate

Aunque lo intentó, el Barça no encontró la fórmula para reconquistar la calma. El partido se convirtió en un ‘correcalles’ repleto de imprecisiones de ambos equipos. La intensidad de todos los futbolistas dio poco margen al fútbol. Hubo mucho ruido y pocas nueces hasta el tiempo de añadido. Pasaron muchas cosas, casi todas ellas completamente intrascendentes, hasta que el Valencia pidió un penalti por inexistentes manos de Piqué, que tuvo que entrar en escena por la lesión de Koundé. En el minuto 85, Ferran Torres y Raphinha fallaron de forma consecutiva e inexplicable a puerta vacía.

Cuando el partido parecía encaminado al empate, cuando el cansancio de los jugadores antojaba prácticamente imposible que no se firmaran las tablas, apareció el de siempre, Robert Lewandowski, para rescatar al Barça. El polaco remató a la perfección un centro de Raphinha y se apuntó un tanto valiosísimo, su decimoctavo con la elástica azulgrana, en la lucha por la Liga.