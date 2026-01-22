Lewandowski rompió su maleficio más bizarro

Tenía esa espina clavada Robert Lewandowski. No había podido estrenarse esta temporada en la Liga de Campeones, una de sus competiciones fetiche y en la que es uno de los máximos goleadores históricos (106 con el de ayer en Praga, solo por detrás de Cristiano y Messi).

Acumulaba 10 goles oficiales en esta temporada atípica en la que ha estado bastante tiempo lesionado y en la que ya no es titular indiscutible. Y en el Eden Arena, ante el Slavia de Praga, por fin logró romper esa sequía esta campaña. Sus dianas se reparten en nueve goles en Liga, uno en Supercopa y el flamante de la máxima competición continental. No fue, seguramente, su tanto más académico. Rashford desbordó por el costado izquierdo y puso un centro tenso que llegó muy potente a la posición de Lewy.

Lewandowski anota en propia portería contra el Slavia de Praga / Dani Barbeito

La primera reacción fue controlar, se le fue ligeramente pero alcanzó a poner la pierna, de forma acrobática, y batir a Stanek. No fue tampoco la mejor noche del arquero checo, que en el primero del Barça se vence al primer palo a tiro de Fermín. No estará, a priori, Ferran ante el Oviedo, así que repetirá Lewy de ‘9’.

"En la primera parte tuvimos problemas, encajamos dos goles, pero en la segunda jugamos mucho mejor, tuvimos más control y también en el aspecto ofensivo. No fue fácil, necesitamos tiempo para adaptarnos al frío. Pero al final son tres puntos y estamos contentos. Es mi primer gol y ahora puede ser más fácil para mí. Estoy muy feliz. Si mejoramos unas cosas podemos ser más peligrosos y tener más opciones en lo ofensivo", explicó el polaco en zona mixta.

Lewy, en un lance en Praga / Petr David Josek / AP

A pesar de haber vivido gran parte de su vida en Polonia y Alemania, el delantero no lo pasó del todo bien a -7 grados. Lewandowski recalcó el tema atmosférico en la importancia del encuentro: "No es fácil jugar con esta temperatura, una cosa es jugar con 2 grados y otra -7. Lo mas importante es la victoria y que tenemos un partido mas para ganar y clasificarnos entre los ocho primeros".

El Barça tiene muchos números de entrar en el top-8 de la Champions League y el delantero tiene claro lo que deben hacer para pasar a octavos: "Lo hemos hablado en el vestuario. Somos 8 con 13 puntos, lo más importante para nosotros será intentar ganar la última jornada contra el Copenhague. Si jugábamos bien tendremos muchas oportunidades para pasar directo a la siguiente ronda de la Champions League".