FC BARCELONA
Lewandowski rompió su maleficio más bizarro
El polaco no se había estrenado en una de sus competiciones fetiche, de la que es el tercer máximo goleador histórico
Tenía esa espina clavada Robert Lewandowski. No había podido estrenarse esta temporada en la Liga de Campeones, una de sus competiciones fetiche y en la que es uno de los máximos goleadores históricos (106 con el de ayer en Praga, solo por detrás de Cristiano y Messi).
Acumulaba 10 goles oficiales en esta temporada atípica en la que ha estado bastante tiempo lesionado y en la que ya no es titular indiscutible. Y en el Eden Arena, ante el Slavia de Praga, por fin logró romper esa sequía esta campaña. Sus dianas se reparten en nueve goles en Liga, uno en Supercopa y el flamante de la máxima competición continental. No fue, seguramente, su tanto más académico. Rashford desbordó por el costado izquierdo y puso un centro tenso que llegó muy potente a la posición de Lewy.
La primera reacción fue controlar, se le fue ligeramente pero alcanzó a poner la pierna, de forma acrobática, y batir a Stanek. No fue tampoco la mejor noche del arquero checo, que en el primero del Barça se vence al primer palo a tiro de Fermín. No estará, a priori, Ferran ante el Oviedo, así que repetirá Lewy de ‘9’.
"En la primera parte tuvimos problemas, encajamos dos goles, pero en la segunda jugamos mucho mejor, tuvimos más control y también en el aspecto ofensivo. No fue fácil, necesitamos tiempo para adaptarnos al frío. Pero al final son tres puntos y estamos contentos. Es mi primer gol y ahora puede ser más fácil para mí. Estoy muy feliz. Si mejoramos unas cosas podemos ser más peligrosos y tener más opciones en lo ofensivo", explicó el polaco en zona mixta.
A pesar de haber vivido gran parte de su vida en Polonia y Alemania, el delantero no lo pasó del todo bien a -7 grados. Lewandowski recalcó el tema atmosférico en la importancia del encuentro: "No es fácil jugar con esta temperatura, una cosa es jugar con 2 grados y otra -7. Lo mas importante es la victoria y que tenemos un partido mas para ganar y clasificarnos entre los ocho primeros".
El Barça tiene muchos números de entrar en el top-8 de la Champions League y el delantero tiene claro lo que deben hacer para pasar a octavos: "Lo hemos hablado en el vestuario. Somos 8 con 13 puntos, lo más importante para nosotros será intentar ganar la última jornada contra el Copenhague. Si jugábamos bien tendremos muchas oportunidades para pasar directo a la siguiente ronda de la Champions League".
- Slavia Praga - Barcelona, en directo: resultado del partido de Champions League hoy, en vivo
- Aparcar dos vehículos o guardar muebles: Qué se puede hacer y qué no en una plaza en propiedad en un garaje comunitario
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Slavia Praga - FC Barcelona
- Luis Enrique convenció en persona a Dro para irse al PSG
- Lewandowski, su futuro en sus manos: las dos condiciones para seguir en el Barça
- ¿Qué necesita el Barça para estar en el top-8 de la Champions?
- Mateu Alemany y un fichaje ¿imposible?: vende más camisetas que Mbappé y es un filón para las marcas
- El Barça puede estrenar ataque en Praga